Mehmet Ali Erbil’den Fatih Ürek açıklaması: "İlk beni aradılar"
Geçirdiği kalp krizi sonrası yoğun bakımda entübe edilen şarkıcı Fatih Ürek’in sağlık durumuyla ilgili ilk açıklama, yakın dostu Mehmet Ali Erbil’den geldi.
15 Ekim'de İstanbul'daki evinde rahatsızlanması sonrası kalbi duran Fatih Ürek, sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası yeniden hayata döndürülmüştü.
Kaldrıldığı hastanede entübe edilen ünlü ismin, sağlık durumu yakından takip edilirken, yakın arkadaşı Mehmet Ali Erbil'den açıklama geldi.
Fatih Ürek'in doktorunun ilk kendisini aradığını belirten ünlü şovmen, "Fatih Ürek'in doktoru ilk beni aradı. İlk giden bendim. Yoğun bakımdaydı, konuşamıyordu. 20 dakika oksijensiz kaldı. Şu anda beklemedeyiz, bir ay öyle bir süreçten normal dönenler var." ifadelerini kullandı.
Geçtiğimiz günlerde de Fatih Ürek'in avukatından açıklama gelmişti. Sosyal medyada hızla yayılan haberler üzerine bir açıklama yapan avukatı şu ifadeleri kullanmıştı:
"Müvekkilim Fatih Ürek, hekimlerimizin öngördüğü tedavi sürecine uygun şekilde sağlık mücadelesine devam etmektedir. Sağlık durumu stabilligini korumakta olup buna ilişkin gerekli açıklamalar tedavi gördüğü hastane ve menajeri Mert Siliv tarafından yapılmaktadır.
Bir insanın yaşam mücadelesinin, kimsenin şov ve reyting malzemesi olamayacağını vurgulamakla beraber süreç içerisinde ahlak sınırlarını aşarak, sırf reyting ve tıklanma tüccarlığı adına insan onurunu zedeleyen asılsız haberlerle üzülerek muhatap olunmuştur. Özellikle ve önemle belirtme isteriz ki, alınan karar doğrultusunda müvekkilin sağlık durumu ile alakalı olarak yalnızca tedavi gördüğü hastane ve menajeri Mert Siliv tarafından açıklama yapılabilecektir. Menajeri ve hastane haricinde müvekkil hakkında gerek yazılı gerekse sözlü açıklama yapılması, beyanda bulunulması mümkün değildir, bilgi kirliliğini önlemek adına alınan bu husustaki kararı dikkatinize sunarız."
