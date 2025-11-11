Kuruluş Orhan yine nefesleri kesecek: Orhan Bey masaya yumruğunu vurdu!

11 Kasım 2025, Salı
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 11.11.2025 13:50
Yayınlanan bölümleriyle gündeme damgasını Kuruluş Orhan, üçüncü bölümüyle de nefes kesecek. Dizinin yeni bölüm tanıtımları güçlü sahneler ve çarpıcı diyaloglarla merakı artırdı. Yeni bölüm, hem duygusal hem de aksiyon dolu sahneleriyle izleyiciyi bir kez daha ekran başına çağırıyor.

atv'nin iddialı dizisi Kuruluş Orhan'ın yeni bölümüne dair detaylar ortaya çıktı.

Bizans, İlhanlı ve Türkmen Beylikleri, Bursa için birlik olur. Orhan Bey bu birliği bozmak için sulh etmek gerektiğini savunurken, Şahinşah ise düşman Osman Bey'in hastalığını fırsat bilmeden tez vakitte Bursa'ya saldırılması gerektiğini söyler.

KURULUŞ ORHAN 3.BÖLÜM FRAGMANI

Toyda farklı cephelerde savaş fikrinin yükselmesi üzerine öfkelenen Orhan Bey, hepiniz hatada birlik olmuşsunuz diyerek masaya yumruğunu vurur. Toyda "el mi yaman bey mi yaman'' deyip son sözünü söyleyen Orhan Bey, toyun kararına rağmen nasıl bir yol izleyecektir?

Didar Hatun, Gonca Hatun'u Doldurmaya Devam ediyor

Toydaki gerilim hatunların arasına da sızar. Malhun Hatun evlatları arasında bir ikilik çıkmasından endişe etmektedir. Bu durum Malhun Hatun'un, Gonca ve Nilüfer'le olan ilişkisini nasıl etkileyecek? Didar Hatun, Gonca Hatun'a Malhun Hatun'un beyliğin başına Orhan'ı istediğini söyler. Beyliğin Alaeddin'in hakkı olduğunu düşünen Gonca ise nasıl bir yol izleyecek?

Temurtaş, Saroz ve Flavius Boş Durmuyor

Düşman hattında ise Temurtaş, Saroz ve Flavius üçlüsü Kayı'lara darbe üzerine darbe vurmak için İnegöl'den Kayı obasına çıkacak. Bu planı da İnegöl'den obaya dönen kervan üzerine kurarlar.

Fatma Hatun'un Kervanına Baskın

Düşman, kervanın başında Osman'ın kızı Fatma Hatun'un olduğunu bilmektedir. Kardeşinin ve babasının intikam ateşiyle tutuşan Flavius, Orhan'ın kardeşini canlı istediğini söylemektedir. Fatma Hatun, Flavius'un eline mi geçecek?

Kılıçlar Çarpışacak

Kendi bildiği yoldan asla vazgeçmeyen Orhan Bey, Flavius ile karşı karşıya gelir. Orhan Bey'in Flavius'un karşısına çıkmasındaki asıl sebep nedir? Kılıçların çarpıştığı bu yüzleşmede Orhan Bey, emeline ulaşabilecek midir?

Kuruluş Orhan Oyuncu Kadrosu

Mert Yazıcıoğlu (Orhan Bey), Mahassine Merabet (Nilüfer), Barış Falay (Şahinşah) Bennu Yıldırımlar (Malhun), Şükrü Özyıldız (Flavius), Burak Sergen (Tekfur Saroz), Çağrı Şensoy (Cerkutay), Yiğit Uçan (Boran), Mehmet Ali Nuroğlu (Temurtaş), Faruk Aran (Alaeddin), Belgin Şimşek (Gonca), Can Atak (Kara Halil), Sevinç Kıranlı (Didar), Tevfik Erman Kutlu (Avcı Bey), Numan Çakır (Abdullah Bey), Özcan Varaylı (Sungur Bey), Onur Bay(Yiğit), İpek Arkan (Hafsa), Sena Mercan (Halime), Dinç Daymen (Dursun), Atakan Yarımdünya (Dumrul), İbrahim Cem Tek (Balaban), Tezhan Tezcan (Temirboğa), Turpal Tokayev (Turahan), Murat Boncuk (Aykurt), Mert İnce (Süleyman), Ersen Karagöz (Kasım), İrem Hergün (Esma), Sena Abay (Iraz), Erkan Bilben (Kanyumaz), Mert Türkoğlu (Şahinşah Alp), Mücahit Temizel (Mustafa) ve Cihan Ünal (Osman Bey)

