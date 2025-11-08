08 Kasım 2025, Cumartesi
Yaprak Dökümü'nün Cem'i Kıvanç Kasabalı'nın acı günü!

Yaprak Dökümü'nün Cem'i Kıvanç Kasabalı'nın acı günü!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 08.11.2025 13:04
Yaprak Dökümü’nün Cem’i Kıvanç Kasabalı’nın acı günü!

"Yaprak Dökümü" dizisiyle hafızalara kazınan Kıvanç Kasabalı, baba acısıyla sarsıldı. Ünlü oyuncu, acı haberi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Türk televizyonlarının sevilen isimlerinden Kıvanç Kasabalı, gözlerden uzak bir yaşam sürüyor.

Kaynak: Sosyal medya

Ünlü oyuncu, şimdi ise üzücü bir haberle gündeme geldi.

Kaynak: Instagram

Kasabalı, babası Niyazi Kasabalı'nın hayatını kaybettiğini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Kaynak: Instagram

Cenaze detaylarını da paylaşan oyuncu, şu ifadelere yer verdi:

"Ailemizin büyüğü Sevgili babamız Niyazi Kasabalı hakkın rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi 08.11.2025 Cumartesi Cihangir Camii'nde kılınacak öğle namazının ardından kaldırılacaktır."

Kaynak: Instagram

