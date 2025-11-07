Emre Altuğ’un yeni rolü dikkat çekti! Yaşlanırsa böyle görünecek

Son olarak "Yalı Çapkını" dizisinde "Orhan Korhan" karakteri ile izleyici karşısına çıkmış olan Emre Altuğ, "Tatlı Maya" isimli filmde rol aldı.

Altuğ, başrollerini Ayça Bingöl ve Cansu Tosun'la paylaştığı filmde, 'Bayram' isimli edebiyat öğretmenine hayat verdi. Rol gereği yaşlandırılan Altuğ, bu görüntüsüyle dikkat çekti.

Kaynak: Sosyal medya