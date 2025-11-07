Emre Altuğ’un yeni rolü dikkat çekti! Yaşlanırsa böyle görünecek

07 Kasım 2025, Cuma
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 07.11.2025 09:19
Şarkıcı ve oyuncu Emre Altuğ, "Tatlı Maya" isimli filmde rol aldı. Filmde eski bir edebiyat öğretmeni Bayram karakterini canlandıran Altuğ, rolü gereği özel makyajla yaşlandırıldı.

Son olarak "Yalı Çapkını" dizisinde "Orhan Korhan" karakteri ile izleyici karşısına çıkmış olan Emre Altuğ, "Tatlı Maya" isimli filmde rol aldı.

Altuğ, başrollerini Ayça Bingöl ve Cansu Tosun'la paylaştığı filmde, 'Bayram' isimli edebiyat öğretmenine hayat verdi. Rol gereği yaşlandırılan Altuğ, bu görüntüsüyle dikkat çekti.

Kaynak: Sosyal medya

