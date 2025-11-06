06 Kasım 2025, Perşembe
Haberler Magazin Haberleri Annesinin mezarına gitti! Güllü'nün oğlundan Tuğberk'ten dikkat çeken paylaşım

Annesinin mezarına gitti! Güllü'nün oğlundan Tuğberk'ten dikkat çeken paylaşım

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 06.11.2025 17:00
ABONE OL
Annesinin mezarına gitti! Güllü’nün oğlundan Tuğberk’ten dikkat çeken paylaşım

Yalova’daki evinin terasından düşerek hayatını kaybeden Güllü’nün sır ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor. Ünlü şarkıcının oğlu Tuğberk Yağız Gülter, annesinin mezarından yaptığı paylaşımla gündme geldi.

Yalova'da 5. kattaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden Güllü'nün ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma devam ediyor.

Kaynak: DHAKaynak: DHA

Ünlü şarkıcının oğlu Tuğberk Yağız Gülter, annesinin mezarını ziyaret etti ve sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

MEZARI BAŞINDAN PAYLAŞIM YAPTI

Gülter, üzerinde renkli çiçeklerin yer aldığı mezarın fotoğrafını paylaşarak şu notu düştü:

"Merhabalar, lütfen mezar taşına büyük eklemeler yapmayın. Sert rüzgarlarda mezar taşını kırma ihtimali mevcut. Anlayışınız için teşekkür ederim."

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

NELER YAŞANDI?

Şarkıcı Gül Tut (52), 26 Eylül'de Yalova'nın Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi'nde bulunan 5. kattaki evinin üzeri kapalı terasındaki pencereden henüz belirlenemeyen nedenle düşerek hayatını kaybetmişti. Tut'un cenazesi, İstanbul'da toprağa verilmişti.

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlatmış, Tut'un oğlu Tuğberk Yağız ile kızı Tuğyan Ülkem Gülter ile olay sırasında evde bulunan Sultan Nur Ulu'nun ifadelerine başvurulmuştu.

Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör