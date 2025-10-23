Mekan basıp haraç istemişti! Ufuk Bayraktar’ın hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu!

"Şikayetini geri çek ben hallederim konuyu'' diyerek müşteki üzerinde baskı kurmaya çalıştığı belirtildi



Müşteki Ahmet P.'nin bunu kabul etmemesi üzerine bu kez kendisinden haftalık 10 bin lira kadar fiyatı düşürdüğü ancak müştekinin kendilerini polisin koruyacağını söyleyerek bu talebi reddettiğinin aktarıldığı iddianamede, Ufuk Bayraktar'ın ise "Sonra görüşeceğiz" diyerek diğer şüpheli ile birlikte mekandan ayrıldığı, bu olayın ardından geçen süre zarfında mekana birkaç kez gelen şüphelilerin ardından 1 ay kadar görünmedikleri ancak en son 20 Ağustos 2025'de tekrardan geldiklerinde Ufuk Bayraktar'ın sinirli bir şekilde müştekinin yanına gelerek tekrardan kendisiyle konuşmak istediğini belirttiği kaydedildi.

Bayraktar'ın müştekinin kendisiyle konuşmak istememesi üzerine "Seni burada barındırmayacağım görürsün" diyerek müştekiye saldırıp yumrukla vurduğu, müştekinin polis çağırmasıyla olay yerine polisler geldiğinde diğer şüpheli Volkan Akbaş'ın müştekinin yanına gelerek "Şikayetini geri çek, ben hallederim konuyu" diyerek müşteki üzerinde baskı kurmaya çalıştığı belirtildi.

Müşteki Ahmet P.'nin ek ifade vererek Ufuk Bayraktar'ı yanlış anlamış olabileceğini belirttiği ve şikayetinden vazgeçtiğinin kaydedildiği iddianamede, şüphelilerin eylem ve fikir birliği içinde müştekiye karşı birden fazla kişiyle birlikte iş yerinde yağmaya teşebbüs suçunu işledikleri hususunda yeterli şüpheye ulaşılarak, haklarında kamu davası açılması yoluna gidildiği ifade edildi.

Kaynak: DHA