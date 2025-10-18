"Memik Dede"ye veda! Arif Erkin Güzelbeyoğlu son yolculuğuna uğurlanacak
"Yabancı Damat" dizisindeki "Memik Dede" karakteriyle hafızalarda yer edinen mimar, oyuncu ve müzisyen Arif Erkin Güzelbeyoğlu, bugün son yolculuğuna uğurlanacak.
Bir döneme damga vuran Yabancı Damat dizisindeki "Memik Dede" karakteriyle şöhreti yakalayan Arif Erkin Güzelbeyoğlu, vefatıyla sevenlerini yasa boğdu.
CENAZE PROGRAMI
Usta oyuncu bir ay önce 90. yaş gününü kutlamıştı. Ardında birçok eser bırakan Güzelbeyoğlu, bugün son yolculuğuna uğurlanacak.
Güzelbeyoğlu'nun cenazesi, öğle ezanını müteakip Teşvikiye Camisi'nde kılınacak namazın ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
YABANCI DAMAT OYUNCULARINDAN VEDA PAYLAŞIMLARI
Ani vefat haberiyle büyük üzüntü yaşatan usta oyuncuyu Yabancı Damat oyuncuları unutmadı. Rol arkadaşları, Güzelbeyoğlu'nun ardından sosyal medyada taziye paylaşımları yaptı.
"DEDELİĞİN BAKİ KALDI"
Dizide Memik'in oğlu Kahraman'a hayat veren Erdal Özyağcılar, sosyal medya paylaşımında, "Mimardı, musikişinastı, oyuncuydu, babamdı, adam gibi adamdı. Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır diliyorum. Nurlar içinde yatsın" ifadelerini kullandı.
Yabancı Damat'ın Feride'si Sumru Yavrucuk, usta sanatçıya duygusal bir veda mesajı paylaşarak, "Güzel abim huzurla uyu" dedi.
Dizide rol alan bir diğer isim İlker Aksum, üzüntüsünü, "Ustamız, babamız. Seni unutmayacağız" sözleriyle dile getirirken, dizinin Kadir'i Engin Akyürek ise Güzelbeyoğlu'na, "Güzel insan. Canım Arif abi" ifadeleriyle veda etti.
Dizinin çocuk yıldızı Ozan Uğurlu da paylaşımında, "Sadece 3 sene birlikte çalıştık ama bana dedeliğin baki kaldı. Huzur içinde uyu Memik dedeciğim" diyerek duygularını aktardı.
ARİF ERKİN GÜZELBEYOĞLU HAKKINDA!
Arif Erkin Güzelbeyoğlu, 1935 yılında Gaziantep'te dünyaya geldi. Güzelbeyzade adlı bir Türkmen boyundan gelen soyadı Güzelbeyoğlu olarak Türkçeleştirildi.
Liseyi de Gaziantep'te okuyan sanatçı, üniversite eğitimi için İstanbul'a geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi İmar Müdürlüğü'nde 30 yıl mimar olarak çalışan Güzelbeyoğlu, en son Beşiktaş Belediyesinde İmar Müdürü ve Teknik Başkan Yardımcılığı görevi yaptı ve ardından emekli oldu.
İstanbul Teknik Üniversitesi'nde mimarlık eğitimi alan sanatçı, üniversite öğrenciliği sırasında İstanbul Radyosu'nda da korist ve solist olarak çalıştı. Askerlikten sonra Gülriz Sururi-Engin Cezzar tiyatrosunda profesyonel tiyatrocu olan Arif Erkin Güzelbeyoğlu'nun ilk oynadığı oyun Refik Erduran'ın "Direklerarası" adlı müzikali oldu.
Güzelbeyoğlu, Haldun Taner'in "Zilli Zarife" ve "Vatan Kurtaran Şaban" adlı oyunlarının müziklerini, sonra da kurucuları arasında olduğu Dostlar Tiyatrosunun ilk beş yıl boyunca tüm oyunlarının müziklerini yaptı. Hiçbir müzik ve tiyatro okulunda okumasa da sanatçının hayatı müzik ve tiyatro yapmakla geçti.
"Umut", "Karakolda Ayna Var", "Gramafon Avrat" ve "Bir Milyara Çocuk" adlı yapımın yanı sıra "Bizimkiler" dizisinin müziklerine imza atan Güzelbeyoğlu, Adana Altın Koza Film Festivali'nde ve Antalya Altın Portakal Festivali'nde yaptığı müziklerle ödüle değer görüldü.
Sanatçı, "Keşanlı Ali Destanı" filmi ile başladığı oyunculuk hayatında "İkinci Bahar" dizisi ile ün kazandı. "Yabancı Damat" dizisinde de canlandırdığı "Memik Dede" karakteriyle hafızalarda yer edindi.
Güzelbeyoğlu, 2007 yapımı "Beyaz Melek" adlı sinema filminde de "Mala Ahmet" karakterini, "Muhteşem Yüzyıl" dizisinde "Piri Mehmet Paşa" adlı divan üyesini, "Hayat Devam Ediyor" dizisinde "İbrahim" karakterini, son olarak "Canım Ailem" dizisinde de "Cabbar Ağa" rolünü üstlendi.
Sanatçı, ayrıca müziğiyle sinemaya yaptığı katkılardan ötürü 2021 yılında İzmir Uluslararası Film ve Müzik Festivali'nde "Onur Ödülü" ile ödüllendirildi.
