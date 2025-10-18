Arzum Onan gizlice evlendi mi? İddialara yanıt geldi
Mehmet Aslantuğ'dan boşandıktan sonra iş insanı Orkan Özkan ile aşk yaşamaya başlayan oyuncu Arzum Onan, hakkında çıkan "evlilik" iddialarına verdiği yanıtla gündem oldu.
Bir dönemin en çok konuşulan çiftlerinden Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ, 1996 yılında başlayan evliliklerini 2023 yılında sonlandırmıştı.
27 YILLIK EVLİLİK BİTMİŞTİ
27 yıllık beraberliklerini tek celsede bitiren çift, boşanma davasına el ele gelip, yine el ele çıkmıştı.
YENİ AŞKA YELKEN AÇTI
Boşanmanın ardından Arzum Onan'ın kalbini, uzun süredir Amerika'da yaşayan iş insanı Orkan Özkan'a kaptırdığı ortaya çıkmıştı. Bir yıldır birlikte olan çiftin geçen günlerde Amerika'da gizlice evlendiği söylenmişti.
Bu söylentilere Arzum Onan'dan net bir açıklama geldi.
Nişantaşı'nda objektiflere takılan Onan, konuyla ilgili açıklamada bulunarak iddialara net bir yanıt verdi.
"EVLENMİŞ OLSAM AÇIKLARDIM"
"Evlenmiş olsam açıklardım, bunun saklanacak bir tarafı yok" diyerek çıkan haberleri yalanladı. Evlilik teklifi bekleyip beklemediği sorusuna ise "Hayır, şimdilik öyle bir niyetimiz yok. Evlilik de düşünmüyoruz" yanıtını verdi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- O tarihten sonra geçersiz olacak! Eski tip ehliyet yenileme son gün ne zaman, cezalar ne kadar? Bakanlık uyardı
- Şekeri yemek mi içmek mi daha tehlikeli? Bilim kanıtladı: Risk dört kat fazla
- Hazırlıklı olun! İstanbul’da 10 saate varan elektrik kesintisi: Hangi ilçelerde kesinti olacak?
- Gözden kaçırmayın! Vücudunuzdaki bu değişiklik şeker hastalığının gizli belirtisi
- Sadece değerini bilenler tüketiyor! Uzun yaşamanın sırrı bu yeşil bitkide gizli
- ANADOLU EFES EUROLEAGUE TAKVİM | Anadolu Efes-Panathinaikos maçı ne zaman, hangi kanalda?
- Zeka testi: Binlerce insan başarısız oldu! Görseldeki tek farklı sayıyı bulabilecek misiniz?
- RAMS Başakşehir-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Maç biletleri ne kadar?
- Sabır taşı onlarda hemen çatlar: Beklemeye tahammülleri yok! En sabırsız 3 burç
- SÜPER LİG MAÇ TAKVİMİ | Beşiktaş-Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Maç biletleri ne kadar?
- Sarı fırtınada rekor üstüne rekor: Altın fiyatlarında yükseliş devam ediyor! Gram altın ne kadar oldu?
- 5G ile hayatımızda neler değişecek? 5G hangi yenilikleri getirecek, 4.5G’den farkı ne? Bilişim uzmanı A Haber’de değerlendirdi