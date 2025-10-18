18 Ekim 2025, Cumartesi
Haberler Magazin Haberleri Arzum Onan gizlice evlendi mi? İddialara yanıt geldi

Arzum Onan gizlice evlendi mi? İddialara yanıt geldi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 18.10.2025 12:04
ABONE OL
Arzum Onan gizlice evlendi mi? İddialara yanıt geldi

Mehmet Aslantuğ'dan boşandıktan sonra iş insanı Orkan Özkan ile aşk yaşamaya başlayan oyuncu Arzum Onan, hakkında çıkan "evlilik" iddialarına verdiği yanıtla gündem oldu.

Bir dönemin en çok konuşulan çiftlerinden Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ, 1996 yılında başlayan evliliklerini 2023 yılında sonlandırmıştı.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

27 YILLIK EVLİLİK BİTMİŞTİ

27 yıllık beraberliklerini tek celsede bitiren çift, boşanma davasına el ele gelip, yine el ele çıkmıştı.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

YENİ AŞKA YELKEN AÇTI

Boşanmanın ardından Arzum Onan'ın kalbini, uzun süredir Amerika'da yaşayan iş insanı Orkan Özkan'a kaptırdığı ortaya çıkmıştı. Bir yıldır birlikte olan çiftin geçen günlerde Amerika'da gizlice evlendiği söylenmişti.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

Bu söylentilere Arzum Onan'dan net bir açıklama geldi.

Nişantaşı'nda objektiflere takılan Onan, konuyla ilgili açıklamada bulunarak iddialara net bir yanıt verdi.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

"EVLENMİŞ OLSAM AÇIKLARDIM"

"Evlenmiş olsam açıklardım, bunun saklanacak bir tarafı yok" diyerek çıkan haberleri yalanladı. Evlilik teklifi bekleyip beklemediği sorusuna ise "Hayır, şimdilik öyle bir niyetimiz yok. Evlilik de düşünmüyoruz" yanıtını verdi.

Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör