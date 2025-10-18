Arzum Onan gizlice evlendi mi? İddialara yanıt geldi

Kaynak: Instagram

"EVLENMİŞ OLSAM AÇIKLARDIM"

"Evlenmiş olsam açıklardım, bunun saklanacak bir tarafı yok" diyerek çıkan haberleri yalanladı. Evlilik teklifi bekleyip beklemediği sorusuna ise "Hayır, şimdilik öyle bir niyetimiz yok. Evlilik de düşünmüyoruz" yanıtını verdi.