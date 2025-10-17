17 Ekim 2025, Cuma
Fatih Ürek'in menajerinden yeni açıklama! Sağlık durumu nasıl?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 17.10.2025 16:33 Güncelleme: 17.10.2025 16:35
Evinde geçirdiği kalp krizi sonrası hastaneye kaldırılan Fatih Ürek'in yoğun bakımdaki tedavisi sürerken, menajerinden yeni bir açıklama geldi. İşte ünlü sanatçının sağlık durumu...

Ünlü şarkıcı ve sunucu Fatih Ürek'ten kötü haber 15 Ekim'de gelmişti...

20 DAKİKA BOYUNCA KALBİ DURDU!

Edinilen bilgiye göre; evinde fenalaşarak hastaneye kaldırılan Ürek'in kalbi tam 20 dakika boyunca durdu!

Sağlık ekiplerinin yoğun müdahalesi sonucu kalbi yeniden çalıştırılan sanatçı, acilen anjiyoya alındı. Yapılan açıklamada son olarak tedbir amacıyla entübe edildiği bilgisi verildi.

2 yıl önce de kalp krizi geçiren ve stent takılan Fatih Ürek'in sağlık durumuyla ilgili menajerinden yeni bir açıklama geldi.

"DUALARINIZI EKSİK ETMEYİN"

"Yapılan asılsız ve spekülatif haberlere inanmamanızı rica ederiz" diyen ve Ürek için dua isteyen Mert Siliv paylaşımında şu sözlere yer verdi:

"Değerli sanatçımız Fatih Ürek'in durumu stabil olup, ciddiyetini korumaktadır. Hastamızın yoğun bakımdaki tedavisi titizlikle sürdürülmektedir. Süreçte herhangi bir değişiklik olması hâlinde, resmi bilgilendirme yalnızca hastanemiz tarafından yapılacaktır. Bu süreçte Fatih Ürek için dualarınızı eksik etmemenizi ve yapılan asılsız, spekülatif haberlerin hiçbirine itibar etmemenizi önemle rica ederiz."

