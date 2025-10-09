"Doktorlar" dizisi gerçek oldu! Yasemin Ergene'nin yeni aşkı sosyal medyayı salladı
Sosyetenin ünlü ismi Yasemin Ergene, geçtiğimiz ay 14 yıllık eşi İzzet Özilhan ile yollarını ayırmıştı. Uzun süredir ekranlardan uzak olan ancak “Doktorlar” dizisinde canlandırdığı Ela karakteriyle hafızalara kazınan Ergene’nin, bu kez gerçek hayatta da bir cerrahla yeni bir aşka yelken açtığı konuşuluyor.
2011 yılında evlenen İzzet Özilhan ile Yasemin Özilhan çiftinin 14 yıllık evliliği 3 Eylül'de resmen sona erdi.
Ergene, evliliğinin bittiğini "14 yıldır evli olduğum Sayın İzzet Özilhan ile karşılıklı saygı ve anlayış temelinde boşanma kararı almış ve 3 Eylül 2025 tarihi itibarıyla da boşanmış bulunmaktayız. Bu süreç anlaşmalı şekilde ve tamamen medeni bir zeminde gerçekleşmiştir" sözleriyle duyurmuştu.
Sabah Gazetesi yazarı Bülent Cankurt, bugünkü köşe yazısında ünlü oyuncunun kalbini yeniden çalan ismi açıkladı. Cankurt'un iddiasına göre, "Doktorlar" dizisinde canlandırdığı Ela karakteriyle hafızalara kazınan Yasemin Özilhan, bu kez gerçek hayatta da bir cerraha gönlünü kaptırdı.
"Bugünlerde sosyete kulislerinde çok bomba bir dedikodu dolaşıyor. Bu dedikodular, farklı kişilerden benim de kulağıma gelince, "ateş olmayan yerden duman çıkmaz" deyip paylaşmak istedim. Dedikodulara göre, 4 Eylül'de, 14 yıllık eşi İzzet Özilhan'dan boşanan, çiçeği burnunda dul Yasemin Ergene, yeni bir aşka yelken açmış bile! Evet yanlış okumadınız.
"Aldatma ve ihanet yok" diyerek boşandıklarını açıklayan Ergene, estetik cerrah Prof. Dr. Karaca Başaran'a gönlünü kaptırmış. Çok fazla detay öğrenemedim ama sosyetede, bu bomba aşkın dedikodudan öte 'kesin' olduğu da konuşuluyor.
Ben sosyetenin yalancısıyım, bu konuda şimdilik bir şey söyleyemeyeceğim. Bu arada ilginç bir rastlantıyı da aktarayım: Yasemin Ergene, kendisini şöhrete kavuşturan 'Doktorlar' dizinde, ünlü bir cerrahın kızı olan Ela adlı doktoru canlandırıyordu, -eğer doğruysa- şimdi cerrah bir doktorla aşk yaşıyor."
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- ABD Merkez Bankası ekim ayı toplantı takvimi 2025 | FED faiz kararı ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? İndirim gelecek mi?
- MEB ORTAK SINAV TAKVİMİ 2025-2026 | İlk ortak yazılı sınavlar ne zaman yapılacak? 6-7-8-9-10-11 ve 12. sınıflar konu dağılımı
- Meteoroloji’den çifte uyarı: Fırtına ve sağanak bir arada! Adana, Rize, Hatay... 8 il için sarı alarm verildi
- Orionid Meteor Yağmuru ne zaman, hangi gün? Meteor yağmuru saat kaçta başlayacak, Türkiye'den görülecek mi?
- Çanlar sizin için çalıyor! Kalp krizi ve felç riski kapıda mı? Bu üç sinyali görmezden gelmeyin
- Buz altındaki tehlike! Binlerce yıllık mikroplar yeniden canlandı: Gizli bir tehdit mi?
- AÖL SINAV TARİHLERİ 2025 | Açık öğretim lisesi 1. dönem sınavları ne zaman? Sınav giriş belgesi nasıl alınır?
- 2025 Adana Lezzet Festivali ne zaman, nerede? Festival ücretsiz mi?
- Hayalperest misiniz, gerçekçi mi? İlk tercihiniz karakterinizi açıklıyor! Testi çözün, gizli yanınızı bulun
- Hazırlıklı olun! İstanbul’da 20 ilçede elektrik kesintisi: Hangi ilçelerde kesinti olacak, ne zaman gelecek?
- Yaşlanmayı durdurun! Beyni gençleştirmenin en kolay yolu: Tek fincan ile…
- 2025 KIŞ SAATİ UYGULAMASI: Bu yıl saatler geri alınacak mı? Türkiye kış saatine geçecek mi?