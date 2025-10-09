"Doktorlar" dizisi gerçek oldu! Yasemin Ergene'nin yeni aşkı sosyal medyayı salladı

Kaynak: Instagram

"Aldatma ve ihanet yok" diyerek boşandıklarını açıklayan Ergene, estetik cerrah Prof. Dr. Karaca Başaran'a gönlünü kaptırmış. Çok fazla detay öğrenemedim ama sosyetede, bu bomba aşkın dedikodudan öte 'kesin' olduğu da konuşuluyor.

Ben sosyetenin yalancısıyım, bu konuda şimdilik bir şey söyleyemeyeceğim. Bu arada ilginç bir rastlantıyı da aktarayım: Yasemin Ergene, kendisini şöhrete kavuşturan 'Doktorlar' dizinde, ünlü bir cerrahın kızı olan Ela adlı doktoru canlandırıyordu, -eğer doğruysa- şimdi cerrah bir doktorla aşk yaşıyor."

Kaynak: SABAH