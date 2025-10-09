09 Ekim 2025, Perşembe
"Doktorlar" dizisi gerçek oldu! Yasemin Ergene'nin yeni aşkı sosyal medyayı salladı

"Doktorlar" dizisi gerçek oldu! Yasemin Ergene'nin yeni aşkı sosyal medyayı salladı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 09.10.2025 08:31
Sosyetenin ünlü ismi Yasemin Ergene, geçtiğimiz ay 14 yıllık eşi İzzet Özilhan ile yollarını ayırmıştı. Uzun süredir ekranlardan uzak olan ancak “Doktorlar” dizisinde canlandırdığı Ela karakteriyle hafızalara kazınan Ergene’nin, bu kez gerçek hayatta da bir cerrahla yeni bir aşka yelken açtığı konuşuluyor.

2011 yılında evlenen İzzet Özilhan ile Yasemin Özilhan çiftinin 14 yıllık evliliği 3 Eylül'de resmen sona erdi.

Ergene, evliliğinin bittiğini "14 yıldır evli olduğum Sayın İzzet Özilhan ile karşılıklı saygı ve anlayış temelinde boşanma kararı almış ve 3 Eylül 2025 tarihi itibarıyla da boşanmış bulunmaktayız. Bu süreç anlaşmalı şekilde ve tamamen medeni bir zeminde gerçekleşmiştir" sözleriyle duyurmuştu.

Sabah Gazetesi yazarı Bülent Cankurt, bugünkü köşe yazısında ünlü oyuncunun kalbini yeniden çalan ismi açıkladı. Cankurt'un iddiasına göre, "Doktorlar" dizisinde canlandırdığı Ela karakteriyle hafızalara kazınan Yasemin Özilhan, bu kez gerçek hayatta da bir cerraha gönlünü kaptırdı.

"Bugünlerde sosyete kulislerinde çok bomba bir dedikodu dolaşıyor. Bu dedikodular, farklı kişilerden benim de kulağıma gelince, "ateş olmayan yerden duman çıkmaz" deyip paylaşmak istedim. Dedikodulara göre, 4 Eylül'de, 14 yıllık eşi İzzet Özilhan'dan boşanan, çiçeği burnunda dul Yasemin Ergene, yeni bir aşka yelken açmış bile! Evet yanlış okumadınız.

"Aldatma ve ihanet yok" diyerek boşandıklarını açıklayan Ergene, estetik cerrah Prof. Dr. Karaca Başaran'a gönlünü kaptırmış. Çok fazla detay öğrenemedim ama sosyetede, bu bomba aşkın dedikodudan öte 'kesin' olduğu da konuşuluyor.

Ben sosyetenin yalancısıyım, bu konuda şimdilik bir şey söyleyemeyeceğim. Bu arada ilginç bir rastlantıyı da aktarayım: Yasemin Ergene, kendisini şöhrete kavuşturan 'Doktorlar' dizinde, ünlü bir cerrahın kızı olan Ela adlı doktoru canlandırıyordu, -eğer doğruysa- şimdi cerrah bir doktorla aşk yaşıyor."

