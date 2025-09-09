Manifest grubuna ’teşhircilik’ soruşturmasında flaş gelişme! Yurt dışına çıkış yasağı getirildi

Manifest grubu, 6 Eylül'de Küçükçiftilik Park'ta sahneye çıkarak ilk 18 yaş sınırı olan konserlerini verdi. Dikkat çekici kostümleriyle sahneye çıkan grup, performansları ve tarzlarıyla sosyal medyada büyük tepki almıştı.

TEŞHİRCİLİKTEN SORUŞTURMA

Eleştiriler devam ederken İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, geup üyeleri hakkında "Hayasızca Hareketler" ve "Teşhircilik" suçundan soruşturma başlattı. Savcılık açıklamasında, "Konser sırasında şarkı söyleyen grup üyeleri ile sahnede dans ve gösteri yapan şahıslar tarafından, toplumun sahip bulunduğu edep ve ahlâk temizliğine, toplum kültürünün önemli bir kısmını oluşturan edep, iffet, ar ve haya duyguları, edep törelerine saldırı niteliği taşıyan, çocukları ve gençlerin bu duygularına zarar verip olumsuz etkileyici nitelikte olan eylem ve hareketlerde bulundukları değerlendirmesinde bulunarak tespit edilmesi üzerine, sözkonusu halka açık konserdeki bu eylemler ile ilgili olarak TCK.nun 225. Maddesinde düzenlenen "Hayasızca Hareketler" ve "Teşhircilik" suçundan ve yapılacak inceleme ve araştırmalar sonrasında tespit edilecek suçlar kapsamında maddi gerçeğin ortaya çıkarılması için değerlendirme ve soruşturma yapılmak üzere şüpheliler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığımz tarafından resen soruşturma başlatılmış olup, bu kapsamda bu aşamada gerekli araştırma, inceleme ve şüphelilerin tespiti için Kolluk Birimlerine talimat verilmiştir." ifadelerine yer verildi.

NÖBETÇİ HAKİMLİĞE SEVK EDİLDİLER

Manifest isimli müzik grubunun bir konseri sırasındaki görüntülerine yönelik 'hayasızca hareketler' ve 'teşhircilik' suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında, şüpheliler adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

YURT DIŞI YASAĞI GETİRİLDİ

Küçükçiftlik Park'ta verdikleri konserde +18 dansları nedeniyle haklarında, "Hayasızca Hareketlerde Bulunmak" ve "Teşhircilik" suçundan hakkında soruşturma başlatılan Manifest Grup üyelerine yurt dışı çıkış yasağı getirildi. Öte yandan soruşturma kapsamında, grup üyesi 6 şüpheli çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe adli kontrol tedbiri uygulanması şartıyla serbest bırakıldı.

MANİFEST GRUBU KAÇ KİŞİ?

Türkiye'nin yeni kız grubu Manifest, konserleri ve şarkılarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda kariyerlerindeki ilk konserleri gerçekleştiren 6 üyeden oluşan Manifest grubu üyeleri 'Big 5 Türkiye' yarışması ile isimlerini duyurmuştu.

MANİFEST GRUBU ÜYELERİ KİMLER?

Son dönemin en çok konuşulan isimlerinden Manifest üyeleri Sueda Uluca, Hilal Yelekçi, Lidya Pınar, Zeynep Sude Oktay, Mina Solak ve Esin Bahat'tır.