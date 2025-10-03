03 Ekim 2025, Cuma
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 03.10.2025 08:53
Raif Dinçkök ile Hande Demir’den üzen karar!

İş insanı Raif Dinçkök ile Hande Demir’in sürpriz birlikteliği magazin gündemine damga vurmuştu. Bodrum’un popüler mekanlarında ilk kez el ele görüntülenen ikili, aşkı, yarım kaldı.

Raif Dinçkök ile Hande Demir'in aşkı yarım kaldı! İlginç bir tesadüf olarak, Dinçkök'ün babası merhum Ali Dinçkök ile Demir'in annesi Revan Sadıkoğlu da 90'lı yıllarda kısa süreli bir ilişki yaşamıştı. Onların hikâyesi gibi, çocuklarınınki de mutlu sona ulaşmadı.

Sabah yazarı Bülent Cankurt, bugünkü köşesinde ünlü çiftin ayrılığına yer verdi. İşte o yazı...

"Çapkın iş insanı Raif Dinçkök ile Hande Demir'in yeni bir aşka yelken açtığını ilk bu köşede okumuş, birlikte çekilmiş ilk fotoğraflarını da bu köşede görmüştünüz.

Çapkınlıkları yüzünden 2021'de 19 yıllık eşi Esra Tümen'den boşandıktan sonra pek çok güzelle flört eden ve aşklarını hep gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Raif Dinçkök, ilk kez Hande Demir ile baş başa Bodrum'un en popüler mekanına gidince, benim gibi herkes bu ilişkinin gelecek vaat ettiğini düşünmüştü.

Ancak öğrendim ki, yaz aşkı olarak kalmış! Tatili bitirip şehre döndüklerinde aşkları sona ermiş. Dinçkök ile Demir'in anne ve babası merhum Ali Dinçkök ile Revan Sadıkoğlu da, 90'lı yıllarda aşk yaşamış ama devamı gelmemişti. Onların yapamadığını çocuklarının yapacağını ve evlenebileceklerini düşünmüştüm ama onlar da beceremedi. Ne diyelim, ikisinin de yolu açık olsun."

