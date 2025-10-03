Raif Dinçkök ile Hande Demir’den üzen karar!

Kaynak: A Haber arşiv

Ancak öğrendim ki, yaz aşkı olarak kalmış! Tatili bitirip şehre döndüklerinde aşkları sona ermiş. Dinçkök ile Demir'in anne ve babası merhum Ali Dinçkök ile Revan Sadıkoğlu da, 90'lı yıllarda aşk yaşamış ama devamı gelmemişti. Onların yapamadığını çocuklarının yapacağını ve evlenebileceklerini düşünmüştüm ama onlar da beceremedi. Ne diyelim, ikisinin de yolu açık olsun."