Büyük aşk bakın neden bitmiş! Melisa Tapan Sabancı ilk kez konuştu
Magazin gündemine bir ayrılık haberi daha düştü! Yaklaşık bir yıldır inişli çıkışlı bir ilişki yaşayan Kerem Bürsin Melisa Tapan Sabancı çifti yollarını ayırdı. Sabancı, "ayrılık" açıklamasıyla herkesi şaşırttı.
Magazin gündeminin yakından takip ettiği Kerem Bürsin ile Melisa Tapan Sabancı çifti, sürpriz bir şekilde ilişkilerini sonlandırmıştı.
İkilinin beraberliği boyunca neredeyse hiç magazin kameralarına yakalanmaması, ilişkilerini gizli yaşamayı tercih ettiklerini gösteriyordu. Sadece birkaç kez hayranlarının cep telefonu kameraları tarafından görüntülenmişlerdi.
NEDEN AYRILDILAR?
"Ayrılık" hakkında ilk kez konuşan Melisa Tapan Sabancı, bir etkinlikte basın mensuplarının sorularını yanıtladı ve tek cümleyle durumu özetledi:
"Yoğunluk yüzünden yollarımızı ayırdık."
Sabancı'nın kısa ve net açıklaması ile soğukkanlı tavrı dikkat çekti.
