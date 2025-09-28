Güllü'nün ölümünde kahreden detay! Olay yeri inceleme ekipleri fark etti
Yalova’nın Çınarcık ilçesinde 6. kattaki evinin camından düşerek hayatını kaybeden ünlü sanatçı Güllü’nün ölümüyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Olay yeri inceleme ekipleri, sanatçının düştüğü odadaki parkelerin aşırı kaygan olduğunu belirledi. Parkelerin yeni cilalandığı tespit edilirken bu durum tutanaklara geçti.
Sanatçının sevenlerini yasa boğan ani ölümünün ardından eve gelen ve incelemelerde bulunan olay yeri inceleme ekipleri, sanatçının düştüğü odadaki parkelerin aşırı derecede kaygan olduğunu fark etti.
Kaymamak için tutunarak hareket eden ekipler, odadaki incelemelerini güçlükle tamamladı. Parkelerin yakın zamanda cilalandığı, sanatçının evinde bakım ve onarım yapıldığı tahmin edilirken, son derece kaygan olan parke detayı soruşturma tutanaklarına da geçti.
ŞİFRELİ KİLİT TAKTIRMIŞ
Ünlü sanatçının düşmeden önce evdeki son anlarına ait görüntülerini de incelemeye alan ekipler, Güllü'nün kısa bir süre önce daire kapısına şifreli kilit taktırdığını da tespit etti. Düşmeden 2 gün önce evinin kapısına akıllı kilit taktıran sanatçının, sosyal medyada paylaşılan görüntülerinde, "Artık kendimi çok daha güvenli hissediyorum. Sevgili Furkan kardeşim geldi. Bana şifreli kapı yaptı. Şifre olmadan kimse giremez" dediği görüldü.
GÖZYAŞLARIYLA UĞURLANDI
Yaşama veda eden sanatçı İstanbul'da gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı. Ünlü ismin cenaze törenine çok sayıda dostu ve seveni katıldı. Geçtiğimiz günlerde evinde balkondan düşerek hayatını kaybeden 52 yaşındaki sanatçının oğlu yaptığı açıklamada olayın kazadan kaynaklandığını ifade etmişti. Yalova'da gerçekleşen olayın ardından ailesi, vefat eden sanatçıyı İstanbul'a getirdi. Güllü'nün cenaze töreni dün Tuzla Sultan 1. Ahmet Camii'nde gerçekleşti.
Tuyan Ülkem ve Tuğberk Yavuz isimli iki çocuğu bulunan sanatçının çocukları cenaze töreninde iç acıtan anlar yaşadı. Cenaze töreninde kızı Tuyan Ülkem, yürekleri dağladı. Sevenleri ve sanat camiası şarkıcı Güllü'yü son yolculuğuna uğurladı. Anne acısıyla yıkılan kızı Tuyan, babasına sarılıp "Annem gitti baba" diye gözyaşlarına boğuldu. Tuyan'ı babası sakinleştirmeye çalıştı. Baygınlık geçiren Tuyan ve kardeşi Tuğberk Yavuz, annesinin tabutu başından ayrılmadı. Şarkıcının oğlu annesinin tabutu başında duygusal anlar yaşayarak gözyaşlarına hakim olamadı. Cenaze töreninin ardından ise Güllü, Tuzla Mezarlığı'nda defnedildi.
