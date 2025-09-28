Güllü’nün ölümünde kahreden detay! Olay yeri inceleme ekipleri fark etti

İşte Güllü'nün düştüğü balkon (Sabah)

ŞİFRELİ KİLİT TAKTIRMIŞ

Ünlü sanatçının düşmeden önce evdeki son anlarına ait görüntülerini de incelemeye alan ekipler, Güllü'nün kısa bir süre önce daire kapısına şifreli kilit taktırdığını da tespit etti. Düşmeden 2 gün önce evinin kapısına akıllı kilit taktıran sanatçının, sosyal medyada paylaşılan görüntülerinde, "Artık kendimi çok daha güvenli hissediyorum. Sevgili Furkan kardeşim geldi. Bana şifreli kapı yaptı. Şifre olmadan kimse giremez" dediği görüldü.