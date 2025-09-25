Feyzullah Çoraman neden öldürüldü? Müge Anlı'da şoke eden iddia: "Köy muhtarı katili biliyor"

Kaynak: ATV

Çoraman, hastanede yaşamını yitirmeden önce üç ismin adını söyledi. Tutuklanan isimler bir delil yetersizliğinden serbest bırakıldı. Yayına katılan üç isim Hasan Şen, oğlu Eyüp Şen ve kuzeni Osman Şen, suçları olmadığını, aklanmak istediklerini söyledi.

Canlı yayına Şen Ailesi'nin yanı sıra Feyzullah Çoraman'ın eşi ve kardeşleri de katıldı. Aile, eşinin ölümünden Şen ailesini sorumlu tuttu.

Fezullah Çoraman'ın eşi Ülger Hanım ile kardeşi Arife Hanım, Müge Anlı'nın "Siz Şen Ailesi'nin yaptığından şüpheleniyor musunuz?" sorusuna "Evet" yanıtını verdi.

Ancak Fezullah Çoraman'ın diğer kardeşi Sultan Hanım "Hayır ben yapmadıklarını biliyorum. Bunlardan bilinsin diye birisi suçu onların üzerine attı" dedi.

Kaynak: ATV

OLAY GÜNÜNÜ ANLATTI

Olay gününü anlatan Ülger Hanım, "Gece saat 2.30-3 arası oldu. Karşı taraftan silah sıktılar, eşimde karşılık verdi. Omuzundan ve kafasından vuruldu. Can havliyle keçilerin yanına gelip onların iplerini çözdü. Keçiler salınınca bizim de haberimiz oldu. Eşimin yanına gittiğimizde yüzüstü yatıyordu. Omuzundan ve kafasından kan akıyordu. Ambulans çağırdık hastane gittik, 20 gün kaldı yoğun bakımda. Hastaneden çıkınca görümcemin yanına geldi. Her akşam bizi çağırırdı, konuşurduk. Son günde çağırdı, konuştuk"

Kaynak: ATV

Şen Ailesi hakkında da konuşan Ülger Hanım, sözlerini şöyle sürdürdü: "Eşim vefat etmeden önce bana 'Şenlerden uzak duracaksın' dedi. Muhtarlık davası vardı aralarında... Onların tarafa kimseye yollama, çocukları da gönderme dedi. Bu nedenle keçileri ben otlatmaya çıkıyordum. O tarafa gittiğim zaman keçilerimizi sürekli taşlıyorlardı. Ölmeden bir gün önce konuştuk, bana 'Eyüp Şen vurdu beni' dedi. 'Neden' diye sorunca 'Orasını karıştırma, ben ayağa kalktığımda onlara göstereceğim. Bana bir şey olursa bu köyde durma, çocukları al git' dedi"

Şüphelerinden de bahseden Ülger Hanım, "Gece uyuduğunda gizli gizli bakardım ne kadar parası var diye. Bazen fazla parayla gelirdi. Çalışmayan adam bu kadar parayı nereden bulacak? O yüzden ben muhtarlık davasından şüpheleniyorum" diyerek dikkat çekti.

Sancılı bir evlilik geçirdiğini belirten Ülger Hanım, yıllardır görmediği kızının eşinin ailesinden de kuşku duyduğu dile getirdi. Ülger Hanım, "İsmail Çetin'den de şüpheleniyorum. Kızımdan dolayı dünür oluyor. Kızım 21 yaşında nikahı yok. 15 yaşında evlendi, bir kere gördüm yüzünü. Belki onlarda işin içinde vardır" diyerek kocasının katil ya da katillerinin bulunması için Müge Anlı'dan yardım istedi.