Feyzullah Çoraman neden öldürüldü? Müge Anlı'da şoke eden iddia: "Köy muhtarı katili biliyor"
Antalya’nın Elmalı ilçesinde muhtar azası Feyzullah Çoraman, evinin önünde uğradığı silahlı saldırıdan bir süre sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Saldırıyla ilgili şüpheliler ise tutuklanıp serbest bırakıldıktan sonra adaletin sağlanması için soluğu Müge Anlı'da aldı. Programda Çoraman'ın eşi Ülger Hanım’ın açıklamaları dikkat çekerken, şüphe okları olay günü muhtar azasıyla birlikte görülen Muhammet Durmuş’a çevrildi.
Muhtar azası Fezullah Çoraman, 3 Ekim 2020 tarihinde sabaha karşı saat üç sularında Antalya'nın Elmalı ilçesi Dereköy mahallesinde evinin önünde silahlı saldırıya uğradı.
Uzak mesafeden başına isabet eden tek kurşunla ağır yaralanan Çoraman, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde tedavi altına alındı. Tedavinin ardından taburcu edilen Çoraman, beyninde oluşan ödem nedeniyle 5 Aralık 2020'de yeniden hastaneye kaldırıldı ve tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Fezullah Çoraman, saldırının ardından verdiği ifadesinde canına kast eden kişiler olarak Hasan Şen, oğlu Eyüp Şen ve kuzeni Osman Şen'in isimlerini verdi.
Çoraman, hastanede yaşamını yitirmeden önce üç ismin adını söyledi. Tutuklanan isimler bir delil yetersizliğinden serbest bırakıldı. Yayına katılan üç isim Hasan Şen, oğlu Eyüp Şen ve kuzeni Osman Şen, suçları olmadığını, aklanmak istediklerini söyledi.
Canlı yayına Şen Ailesi'nin yanı sıra Feyzullah Çoraman'ın eşi ve kardeşleri de katıldı. Aile, eşinin ölümünden Şen ailesini sorumlu tuttu.
Fezullah Çoraman'ın eşi Ülger Hanım ile kardeşi Arife Hanım, Müge Anlı'nın "Siz Şen Ailesi'nin yaptığından şüpheleniyor musunuz?" sorusuna "Evet" yanıtını verdi.
Ancak Fezullah Çoraman'ın diğer kardeşi Sultan Hanım "Hayır ben yapmadıklarını biliyorum. Bunlardan bilinsin diye birisi suçu onların üzerine attı" dedi.
OLAY GÜNÜNÜ ANLATTI
Olay gününü anlatan Ülger Hanım, "Gece saat 2.30-3 arası oldu. Karşı taraftan silah sıktılar, eşimde karşılık verdi. Omuzundan ve kafasından vuruldu. Can havliyle keçilerin yanına gelip onların iplerini çözdü. Keçiler salınınca bizim de haberimiz oldu. Eşimin yanına gittiğimizde yüzüstü yatıyordu. Omuzundan ve kafasından kan akıyordu. Ambulans çağırdık hastane gittik, 20 gün kaldı yoğun bakımda. Hastaneden çıkınca görümcemin yanına geldi. Her akşam bizi çağırırdı, konuşurduk. Son günde çağırdı, konuştuk"
Şen Ailesi hakkında da konuşan Ülger Hanım, sözlerini şöyle sürdürdü: "Eşim vefat etmeden önce bana 'Şenlerden uzak duracaksın' dedi. Muhtarlık davası vardı aralarında... Onların tarafa kimseye yollama, çocukları da gönderme dedi. Bu nedenle keçileri ben otlatmaya çıkıyordum. O tarafa gittiğim zaman keçilerimizi sürekli taşlıyorlardı. Ölmeden bir gün önce konuştuk, bana 'Eyüp Şen vurdu beni' dedi. 'Neden' diye sorunca 'Orasını karıştırma, ben ayağa kalktığımda onlara göstereceğim. Bana bir şey olursa bu köyde durma, çocukları al git' dedi"
Şüphelerinden de bahseden Ülger Hanım, "Gece uyuduğunda gizli gizli bakardım ne kadar parası var diye. Bazen fazla parayla gelirdi. Çalışmayan adam bu kadar parayı nereden bulacak? O yüzden ben muhtarlık davasından şüpheleniyorum" diyerek dikkat çekti.
Sancılı bir evlilik geçirdiğini belirten Ülger Hanım, yıllardır görmediği kızının eşinin ailesinden de kuşku duyduğu dile getirdi. Ülger Hanım, "İsmail Çetin'den de şüpheleniyorum. Kızımdan dolayı dünür oluyor. Kızım 21 yaşında nikahı yok. 15 yaşında evlendi, bir kere gördüm yüzünü. Belki onlarda işin içinde vardır" diyerek kocasının katil ya da katillerinin bulunması için Müge Anlı'dan yardım istedi.
Tüm bunlarla beraber Fezullah Çoraman'ın vurulduğu gece yanında olan muhtar Muhammet Durmuş ile ilgili detaylar kafa karıştırdı.
Olay gecesini anlatan Muhammet Durmuş "Hedef ben de olabilirdim" diyerek olay gecesinde yaşananları şöyle anlattı: "Feyzullah ağabeyi evinin yakınına bıraktıktan sonra, iki el silah duydum. Kurşun arabaya geldi. Bir camdan girdi diğerinden çıktı. Cam kırıkları yüzümü yaraladı, can havliyle oradan kaçtım. Feyzullah ağabeye silah sıkıldığını görmedim, bir süre sonra aradım inleme sesleri geldi. Dünürü İsmail Çetin'e haber verdim"
Program sırasında Müge Anlı, "Silahlı saldırıya uğrayacak kadar kiminle düşmanlığınız vardı?" sorusunu yöneltti. Muhtar, "Kimseyle silahlı saldırıya uğrayacak kadar bir sorunumuz yok. Ben de şüpheli konumdayım" diyerek şaşırtıcı bir itirafta bulundu.
Ayrıca Feyzullah Çoraman vurulduktan sonra kaçtığını belirten muhtar, daha sonra nezarete alındığını söyledi.
Feyzullah Çoraman cinayetinde soru işaretleri artarken olayın aydınlatılması için soruşturma devam ediyor.
