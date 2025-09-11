Şarkıcı Ece Seçkin ve eşini takip eden şüpheliye adli kontrol
Şarkıcı Ece Seçkin ve eşi Çağrı Terlemez'i "ısrarlı takip" ve "tehdit" etmekle suçlanan şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.
Ece Seçkin ve eşi Çağrı Terlemez polis merkezine, bir süredir A.U.S. tarafından takip ve tehdit edildiklerini bildirerek şikayeti oldu.
Gözaltına alınan şüpheli A.U.S. emniyetteki işlemlerinin ardından Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi.
Şüpheli, savcılık ifadesinin ardından "ısrarlı takip" ve "tehdit" suçlarından tutuklanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Hakimlik, şüpheli hakkında "konutu terk etmeme" ve "yurt dışına çıkmama" şeklinde adli kontrol tedbiri uyguladı.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, hakimliğin adli kontrol kararına itiraz ederek, tutuklama kararı verilmesi talebini yineledi. Başsavcılığın itirazını reddeden hakimlik, şüpheli hakkındaki adli kontrol tedbirlerinin devamına karar verdi.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 11 EYLÜL ÇARŞAMBA TV YAYIN AKIŞI: Bu akşam televizyonda hangi diziler ve programlar var?
- POMEM 32. Dönem 1. yedek planlama sonuç ekranı pa.edu.tr | POMEM giriş sınavı yedek planlama sonuçları nereden öğrenilir?
- Okul kırtasiye yardımı SGK'dan nasıl alınır? Kırtasiye yardımı şartları neler, ne kadar ödeniyor? e-Devlet başvuru ekranı
- Güneş tutulması ne zaman? Eylül ayı Güneş tutulması hangi güne denk geliyor, Türkiye'den izlenebilecek mi?
- FM 26 ne zaman satışa sunulacak, fiyatı ne kadar olacak? Ön sipariş başladı mı?
- A101 11 EYLÜL AKTÜEL KATALOG: Bugün A101 Aldın Aldın fırsatlarında neler var? Kahve makinesi, masaj aleti, ütü, kitaplık
- Apple tarih verdi: iOS 26 ne zaman çıkacak? Hangi modellere gelecek?
- Charlie Kirk olayı nedir, neden öldürüldü? Trump destekçisi siyasi aktivist Charlie Kirk kimdir, kaç yaşındaydı?
- Fenerbahçe-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Biletler satışa çıktı mı, fiyatları ne kadar?
- KYK yurt değiştirme başvurusu nasıl, nereden yapılır? GSB KYK nakil şartları neler?
- 2025-2026 MEB sınav takvimi: Ülke geneli ortak yazılı sınav tarihleri ne zaman?
- Eski tip ehliyetler için süre doluyor! Ehliyet yenileme son tarih ne zaman, nasıl yapılır? Ceza ne kadar?