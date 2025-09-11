Şarkıcı Ece Seçkin ve eşini takip eden şüpheliye adli kontrol

11 Eylül 2025, Perşembe
ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 11.09.2025 14:36
Şarkıcı Ece Seçkin ve eşi Çağrı Terlemez'i "ısrarlı takip" ve "tehdit" etmekle suçlanan şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.

Ece Seçkin ve eşi Çağrı Terlemez polis merkezine, bir süredir A.U.S. tarafından takip ve tehdit edildiklerini bildirerek şikayeti oldu.

Gözaltına alınan şüpheli A.U.S. emniyetteki işlemlerinin ardından Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi.

Şüpheli, savcılık ifadesinin ardından "ısrarlı takip" ve "tehdit" suçlarından tutuklanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Hakimlik, şüpheli hakkında "konutu terk etmeme" ve "yurt dışına çıkmama" şeklinde adli kontrol tedbiri uyguladı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, hakimliğin adli kontrol kararına itiraz ederek, tutuklama kararı verilmesi talebini yineledi. Başsavcılığın itirazını reddeden hakimlik, şüpheli hakkındaki adli kontrol tedbirlerinin devamına karar verdi.

