10 Eylül 2025, Çarşamba
Ece Seçkin'den şok itiraf! "İmdat" diyerek yardım istedi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 10.09.2025 08:39
Ünlü şarkıcı Ece Seçkin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla gündeme damga vurdu. Sevilen sanatçı, 4 yıldır taciz edildiğini ve ölüm tehditleri aldığını ilk kez açıkladı. Seçkin, kendisine ve eşi pilot Çağrı Terlemez'e de mesajlar gönderen kişiyle ilgili yeni gelişmeyi Instagram hesabından duyurdu.

Ece Seçkin, 2015 yılından beri aşk yaşadığı pilot sevgilisi Çağrı Terlemez ile 2021 Eylül'de nikah masasına oturmuştu. Evliliklerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ikiliden Seçkin'in açıklamaları gündemde bomba etkisi yarattı.

Şarkıcı, 4 yıldır tacize uğradığını, ailesi ve eşinin de rahatsız edildiğini belirtti. Seçkin, şahsın eşi Çağrı Terlemez'in iş çıkışını bekleyip ölüm tehditleri gönderdiğini açıkladı. Uzaklaştırma kararı olan şahıs, bu süreçte dahi farklı numaralardan tehditlerine devam etti.

Ölüm tehditleri aldığını ilk kez açıklayan şarkıcı şu ifadeleri kullandı:

''Yaklaşık 4 yıldır beni ve yakın çevremi ısrarlı şekilde takip eden, sözlü taciz ve tehditlerde bulunan, kendisini "kocam" zanneden şizofreni hastası şahıs,bu akşam eşim Çağrı Terlemez'in simülatör programı çıkışı yakınındaki bir kafede kendisini saatlerce beklemiş ve eşime "seni öldüreceğim, burnunun dibindeyim" içerikli mesajlar atmıştır. İstanbul dışında yaşayan bu şahıs defalarca uzaklaştırma kararı aldırmama rağmen km'lerce yol gelip farklı numaralardan gece gündüz aramalarla hayatımızı kâbusa çevirmiştir. Gelinen noktada artık doğrudan yanımıza gelerek bizi öldürmeyi hedeflediğini açıkça ortaya koymaktadır. Üstelik yalnızca bizi değil, kendi ailesini de öldüreceğini defalarca dile getirmiştir. Şahıs şu anda karakoldadır, fakat kanun gereği kısa süre içinde serbest bırakılacaktır. Polis görevini yapmıştır, ancak hukukun bu noktadaki çaresizliği bizi büyük bir tehlikenin içine sürüklemektedir. 4 yıldır hastalığı nedeniyle kendimizce önlem aldığımız bu durum artık bizim için katlanılmaz bir hâl almıştır. Bu kişinin, serbest bırakılmadan önce hem kendi güvenliği hem de toplumun güvenliği için acilen kontrol altına alınması gerekmektedir. Lütfen bu şahsın salıverilmesine izin vermeyin. Saygılarımla, Ece Seçkin.''

YAKANLANDIĞINI AÇIKLADI

Ünlü şarkıcının şoke eden açıklamalarının ardından, eşini ve kendisini tehdit eden kişinin yakalandığını duyurdu.

İşte o açıklama:

''Kamuoyunun Dikkatine! Müvekkillerimiz Çağrı Terlemez & Ece Seçkin'in uzun süredir maruz kaldığı ısrarlı takip ve tehdit eylemleri doğrultusunda hukuki süreç başlatılmış olup, sürece ilişkin kamuoyuna açıklama yapmamız zarureti hasıl olmuştur; Kolluk kuvvetlerimiz süreci en başından beri yakından takip etmekte olup şahıs ivedilikle yakalanmıştır. Şahıs hakkında gerekli işlemler yapılmış, ifadesi alınmıştır. Bu vesileyle sürece hassasiyetle yaklaşan kolluk kuvvetlerimize teşekkür ederiz. Savcılık makamının kararı beklenmektedir. Sürecin takipçisi olduğumuzu belirtir, müvekkillerimizin güvenliği ve hukukun öngördüğü yaptırımların uygulanması adına gerekli tüm çalışmaları sürdürdüğümüzü kamuoyunun bilgisine sunarız. Süreçte destek olan tüm kolluk kuvvetlerine teşekkür ederiz.''

