En iyilerle, sizlerle! atv yeni yayın dönemine merhaba dedi
Daha önceki yeni sezon tanıtım filmleriyle çok konuşulan atv, bu sene de tüm ekran yüzlerini bir araya getirdi. Reyting rekorları kıran dizilerin ve programların yer aldığı tanıtım filmi bu akşam ilk kez atv Ana Haber Bülteni’nde izleyiciyle buluştu.
Daha önceki yeni sezon tanıtım filmleriyle çok konuşulan atv, bu sene de tüm ekran yüzlerini bir araya getirdi. Reyting rekorları kıran dizilerin ve programların yer aldığı tanıtım filmi bu akşam ilk kez atv Ana Haber Bülteni'nde izleyiciyle buluştu.
Çekimleri atv Tanıtım ve Marka Yönetimi tarafından, Turkuvaz Medya Merkezi'ndeki stüdyolarda gerçekleştirildi.
Sezon finalleriyle izleyicilerini mest eden atv dizileri, Kuruluş Orhan, Can Borcu merakla beklediği yeni bölümleriyle önümüzdeki günlerde ekranda olacak. Reyting rekortmeni diziler ve merakla beklenen dört yeni yapım, yayınlanan tanıtım filminde bir araya geldi.
Yeni sezonla birlikte ekrana gelmeye hazırlanan dört yeni dizi Gözleri Karadeniz, Aşk ve Gözyaşı, Aynadaki Yabancı ve Abi atv tanıtımında izleyici karşısına çıktı.
Başrollerini Halit Özgür Sarı ve Özge Yağız'ın paylaştığı Karadeniz'in asi sularında büyüyen Azil'in, geçmişine dair tüm sırlarını bulduğu hem de yüreğini yakan imkânsız bir aşka sürüklendiği hikayesi "Gözleri Karadeniz",
Güney Kore'nin reyting rekortmeni dizisi "Queen of Tears"ın Türk uyarlaması, başrollerini Hande Erçel ve Barış Arduç'un paylaştığı "Aşk ve Gözyaşı",
Dışarıdan kusursuz gibi görünen bir hayatın ardındaki karanlık sırları ve bir annenin evladı için verdiği büyük mücadeleyi, kimlik ve yeniden doğuş temalarıyla ekrana taşıyacak olan "Aynadaki Yabancı",
Farklı konusu ve dev prodüksiyonuyla izleyiciyi ekran başına çekecek olan, başrollerini Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu'nun paylaştığı "A.B.İ" ilk kez izleyici karşısına çıktı.
ATV'DE GÜNDÜZ KUŞAĞI
Gündüz kuşağının vazgeçilmezleri Müge Anlı ile Tatlı Sert ve Esra Erol'da, Nursel Ergin'in sunduğu Mutfak Bahane izleyiciyi ekran başına toplayacak. Merak edilen konular, yanıt bekleyen sorular, yine Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'nun programlarıyla yanıt bulmaya devam edecek.
Oktay Kaynarca'nın sunumuyla dünyanın en çok izlenen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, bu sezon yenilenen para ödülleriyle yarışmacılara daha çok kazandıracak. Gündemin nabzını tutan canlı bağlantılarıyla, özel haberleriyle ve yayınlarıyla haberin merkezi yine atv olmaya devam edecek.
Milyonların izlediği dizilerin setlerinden haberler, kamera arkası görüntüler ve oyuncuların özel röportajlarının yer aldığı Dizi TV ise yine çok konuşulacak. atv, yeni sezonda da izleyiciyi yine ekran başına kilitleyecek!
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Türk Yıldızları sahada: 9 Eylül İzmir Türk Yıldızları gösterisi saat kaçta ve nerede gerçekleşecek?
- Zeka testi: Sadece zekiler görüyor! En tuhaf emoji nerede? 539 kişinden 18'i buldu
- Çarpıntı dizisi nerede çekiliyor, konusu ne? Dizinin hikayesi ve oyuncularına tüm dair detaylar
- Togg Eylül 2025 fiyat listesi belli oldu! Togg T10F sedan ne kadar, T10X fiyatı kaç para?
- 9 Eylül maç fikstürü | Bugün hangi maçlar var? Saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
- UEFA Avrupa Ligi heyecanı: Galatasaray-Frankfurt maçı ne zaman, saat kaçta? Canlı yayın bilgisi ve detaylar
- Tarım Kredi Market 9-15 Eylül fırsatları: 53 üründe fiyatlar düştü! Kangal sucuk 699,90 TL, tavuk baget 94,90 TL…
- Kimyasal yok! Ocak başlıklarını temizlemenin en kolay yolu: Ayna gibi parlıyor
- 2025-YKS ile yerleşenlere ek süre | Üniversite mazeret kayıt başvurusu nasıl yapılır, son tarih ne zaman? Kimler faydalanabilir?
- Domenico Tedesco kimdir, kaç yaşında? Domenico Tedesco hangi takımları çalıştırdı?
- Buse Naz Çakıroğlu maçı hangi kanalda, saat kaçta? 2025 Dünya Boks Şampiyonası yayın detayları
- Eşref Rüya ne zaman başlıyor? Yeni sezon tarihi belli oldu mu?