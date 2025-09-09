El ele görüntülendiler! Murat Dalkılıç ve Özgü Kaya’dan ilk kare

Kaynak: Sosyal medya

AŞKIN FORMÜLÜNÜ AÇIKLADI

Murat Dalkılıç ile geçtiğimiz mayıs ayında yeni bir ilişkiye adım atan Özgü Kaya, aşkın üç formülünü açıklamıştı. Aşkta heyecan, saygı ve tutkunun en önemli bileşenler olduğunu vurgulayan oyuncu, "Tutku olmazsa olmaz birisiyim. Enerjim bir anda değişiyor, daha pozitif ve mutlu birine bürünüyorum. Aşkın bana kattığı en güzel şey içimdeki pozitifliği artırması" demişti.