El ele görüntülendiler! Murat Dalkılıç ve Özgü Kaya’dan ilk kare

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 09.09.2025 09:13 Güncelleme: 09.09.2025 09:20
Merve Boluğur'un eski eşi Murat Dalkılıç, bir süre önce gönlünü oyuncu Özgü Kaya'ya kaptırmıştı. İlişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden çift, ilk kez ele ele görüntü verdi. İşte o kareler...

2015-2017 yılları arasında Merve Boluğur ile evli kalan Murat Dalkılıç, şarkılarının yanı sıra özel hayatıyla da adından söz ettiriyor...

Boşanmanın ardından aşk hayatına hız kesmeden devam eden Dalkılıç, gönlünü oyuncu Özgü Kaya'ya kaptırmıştı.

Çiçeği burnunda çift, çıktıkları akşam yemeği sonrası ilk kez yan yana görüntülendi.

2. Sayfa'nın haberine göre çift, gazetecilerin sorularını yanıtlamamayı tercih etti. Dalkılıç, "Bir sonrakine uzun uzun konuşuruz" dedi.

AŞKIN FORMÜLÜNÜ AÇIKLADI

Murat Dalkılıç ile geçtiğimiz mayıs ayında yeni bir ilişkiye adım atan Özgü Kaya, aşkın üç formülünü açıklamıştı. Aşkta heyecan, saygı ve tutkunun en önemli bileşenler olduğunu vurgulayan oyuncu, "Tutku olmazsa olmaz birisiyim. Enerjim bir anda değişiyor, daha pozitif ve mutlu birine bürünüyorum. Aşkın bana kattığı en güzel şey içimdeki pozitifliği artırması" demişti.

