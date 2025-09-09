09 Eylül 2025, Salı
Haberler Magazin Haberleri Boşanır boşanmaz sildi! Yasemin Özilhan'dan dikkat çeken hamle

Boşanır boşanmaz sildi! Yasemin Özilhan'dan dikkat çeken hamle

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 09.09.2025 09:32
ABONE OL
Boşanır boşanmaz sildi! Yasemin Özilhan’dan dikkat çeken hamle

Yasemin Özilhan ve İzzet Özilhan çiftinin 14 yıllık evliliği resmen bitti. Ünlü isim, günler sonra sosyal medya hesabından yaptığı sürpriz hamleyle dikkat çekti.

"Doktorlar" dizisinin Ela'sı olarak hafızalara kazınan Yasemin Özilhan ile iş insanı İzzet Özilhan'ın 14 yıllık evliliği 4 Eylül'de tek celsede bitti.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Anlaşmalı olarak boşandıklarını sosyal medya hesabından açıklayan Yasemin Özilhan, "İhanet ve aldatma yok" notunu düşmüştü.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

İşte o açıklama:

''Kamuoyunun bilgisine, 14 yıldır evli olduğum Sayın İzzet Özilhan ile karşılıklı saygı ve anlayış temelinde boşanma kararı almış ve 3 Eylül 2025 tarihi itibarıyla da boşanmış bulunmaktayız. Bu süreç anlaşmalı şekilde ve tamamen medeni bir zeminde gerçekleşmiştir. Son günlerde basında yer alan "ihanet" ve "aldatma" içerikli iddiaların gerçeği yansıtmadığını özellikle belirtmek isterim. Özel hayatımıza ilişkin doğruluk payı bulunmayan haberlerin gündeme gelmesini üzüntüyle takip etmekteyim. İzzet ile yollarımızı ayırmış olsak da, çocuklarımızın sağlıklı gelişimi için ebeveynlik sorumluluklarımızı her zaman ortak bir anlayış ve uyum içinde sürdüreceğiz. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarım.''

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

SOYADINI DEĞİŞTİRDİ

Bu evliliğinden Ela ve Emine isminde iki evladı olan ünlü oyuncu, boşandıktan günler sonra, 1,6 milyon takipçili Instagram hesabındaki "Özilhan" soyadını "Yasemin Ergene" olarak değiştirdi.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör