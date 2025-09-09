Amine Gülşe’den sürpriz adım: Markasının reklam yüzleri şaşırttı

Kaynak: Sabah

Amine'nin çok yakın dostları Hakan Çalhanoğlu ve eşi Sinem de markanın reklam çekimlerinde boy gösteriyor, hatta birlikte koleksiyon bile hazırladılar. Yani sadece kameralar karşısında poz vermekle kalmadılar; işin içinde, tasarımlarda, emeklerinde de varlar. Bu samimiyetin, dostluğun gücü gerçekten göz kamaştırıcı.

Düşünsenize; futbolun o rekabetçi dünyasında tanışıp, sahadaki enerjilerini hayatın farklı alanlarına taşımak... Mücevherlerin ışıltısı, dostluğun sıcaklığıyla birleşince ortaya harika bir iş çıkmış. Mesut ve Amine çiftinin, Hakan ve Sinem ile birlikte yürüttüğü bu işbirliği, bence tam da günümüzün en güzel örneklerinden biri. Yıllarca iki dost olan ve 'gurbetçi' olarak dünyada Türkiye'nin adının gururla duyuran Mesut Özil ve Hakan Çalhanoğlu'nun bu dostluğunu görünce 'iyi ki böyle dostluklar var' diyorum."

Kaynak: Sabah