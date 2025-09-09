09 Eylül 2025, Salı
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 09.09.2025 08:47 Güncelleme: 09.09.2025 08:52
Amine Gülşe’den sürpriz adım: Markasının reklam yüzleri şaşırttı

Futbol sahalarının yıldızı Mesut Özil’in eşi, 2014 Miss Türkiye güzeli ve oyuncu Amine Gülşe, yeni bir başarıya imza attı. Güzel oyuncunun kurduğu mücevher markasının reklam yüzleri, herkesi şaşırttı.

2014 Miss Türkiye birincisi Amine Gülşe ile dünyaca ünlü futbolcu Mesut Özil, 2015 yılında başlayan aşklarını 2019'da görkemli bir düğünle evlilikle taçlandırmıştı.

"Bir Türk Masalı", "Asla Vazgeçmem" ve "İkisini de Sevdim" gibi projelerde rol alarak oyunculuk kariyerinde dikkat çeken Gülşe, Fenerbahçe'nin eski yıldız futbolcusu Mesut Özil ile mutlu bir evlilik sürdürüyor.

Çift, 30 Mart 2020'de Londra'da ilk kızları Eda'yı kucağına almış, 26 Eylül 2022'de ise ikinci kızları Ela dünyaya gelmişti. İki çocuklarıyla birlikte aile hayatlarını gözlerden uzak sürdüren çift, sosyal medyada paylaştıkları mutlu karelerle de gündeme geliyor.

Geçtiğimiz aylarda 36 yaşına giren Mesut Özil'in eşi Amine Gülşe, bu kez iş dünyasında adını duyurdu. Güzel oyuncu, kendi markasını kurarak yeni bir başarıya imza attı. Markanın reklam yüzleri ise herkesi şaşırttı.

Sabah yazarı Ömer Karahan bugünkü köşesinde konuyu şu ifadelerle kaleme aldı:

"Mesut Özil ve Hakan Çalhanoğlu'nu hep yeşil sahalarda izledik, yeteneklerine hayran kaldık. Ama bu kez, ikilinin özel hayatlarından bir kesit var karşımızda. Mesut'un oyuncu eşi Amine Gülşe, kendi mücevher markasını kurmuştu. Tabii ki o sadece markanın kurucusu değil; markanın ruhu, stili, zarafeti de onda hayat buluyor. Ama işin en güzel yanı, bu markanın sadece bir iş projesi olmaması, tam anlamıyla dostlukla, sevgiyle örülmüş bir hikaye olması. Mesut Özil de birçok koleksiyonun oluşmasında eşine destekçi... İkili birlikte atölyede çizimler yapıp ürünleri ortak bir zevkle hazırlıyorlar.

Amine'nin çok yakın dostları Hakan Çalhanoğlu ve eşi Sinem de markanın reklam çekimlerinde boy gösteriyor, hatta birlikte koleksiyon bile hazırladılar. Yani sadece kameralar karşısında poz vermekle kalmadılar; işin içinde, tasarımlarda, emeklerinde de varlar. Bu samimiyetin, dostluğun gücü gerçekten göz kamaştırıcı.

Düşünsenize; futbolun o rekabetçi dünyasında tanışıp, sahadaki enerjilerini hayatın farklı alanlarına taşımak... Mücevherlerin ışıltısı, dostluğun sıcaklığıyla birleşince ortaya harika bir iş çıkmış. Mesut ve Amine çiftinin, Hakan ve Sinem ile birlikte yürüttüğü bu işbirliği, bence tam da günümüzün en güzel örneklerinden biri. Yıllarca iki dost olan ve 'gurbetçi' olarak dünyada Türkiye'nin adının gururla duyuran Mesut Özil ve Hakan Çalhanoğlu'nun bu dostluğunu görünce 'iyi ki böyle dostluklar var' diyorum."

