Aşk tam gaz: Berk Oktay ile Yıldız Çağrı Atiksoy’dan romantik kare

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 05.09.2025 10:16
Magazin camiasında uzun süredir ayrılacakları iddia edilen Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy çifti, dedikodulara aşk dolu bir paylaşım ile cevap verdi.

2022'nin ilk aylarında evlilik yolunda ilk adımı atan Berk Oktay ile Yıldız Çağrı Atiksoy, 10 Eylül 2022'de Polonezköy'de görkemli bir düğünle dünyaevine girmiş, bir gün önce de evlerinin bahçesinde nikâh masasına oturmuştu. Ünlü çift, 21 Mayıs 2024 günü Mira Milena adını verdikleri kızlarına kavuşmuştu.

Ancak son dönemde sosyal medyada kısa süreli bir anlaşmazlık yaşanmış ve çift birbirlerini takip etmeyi bırakmıştı. Bu durum, boşanma dedikodularının hızla yayılmasına neden olmuştu.

Fakat ikilinin yeniden sosyal medyada takipleşmeye başlaması, dedikoduların asılsız olduğunu gösterdi.

Bununla birlikte, yakışıklı oyuncunun "Harman Yeri" dizisindeki partneri Gülsim Ali ile yakınlaştığı iddiaları ve Tuğçe Aral'ın "beni mesajla taciz etti" suçlamaları, boşanma haberlerini tekrar gündeme getirmişti.

AYRILIK YOK AŞK TAM GAZ DEVAM

Tüm bu dedikodulara rağmen çift, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te düzenlenen Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te düzenlenen "Türkiye- Kırgısiztan Türk Filmleri Günleri"ne konuk oldu.

Burada çekilen romantik kareyi Instagram'dan paylaşan çift, ayrılık söylentilerine de yanıt vermiş oldu.

