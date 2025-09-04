Nihal Candan'ın babası ilk kez anlattı: "Asla böyle değillerdi"

"ASLA O YARIŞMAYA KATILMALARINI ONAYLAMADIM"

"Çocuklarım çok efendi çocuklardı ama şöhretin etkisiyle değiştiler. Benim o yarışma programına katıldıklarından haberim olmadı. Olsa kesinlikle izin vermez ve müdahale ederdim. Ama sözleşmeler çoktan imzalanmıştı. Anneleri çocuklarına benim gibi karşı çıkamıyor ve daha çok onlara 'Evet' diyordu.

Ben o yayınları izleyince dehşete kapılıyordum, reyting uğruna korkunç bir mizansen yapılıyordu. Bana dedikleri 'Realite şov' ama bu benim içime sinmiyordu. Resmen bir şiddet vardı orada. O yarışma hayatımıza girene kadar normal bir aileydik. Ben çocuklarımı tanıyamaz hale geldim. İzlemedim o programları, sosyal medyadan uzak kaldım ve oradan çocuklarım nedeniyle bana rahatsız edici mesajlar geliyordu.

Çocuklarım aslında beni dinlemek istiyordu ama içlerinde bulundukları sistem onları akıntıya sürüklüyordu. Ben onları oradan çıkaramadım. Ben Konya'da yaşıyor ve Karaman Üniversitesi'nde görev yapıyorum ama buna rağmen çocuklarımı korumak adına İstanbul'a taşındım. Derslerimin olmadığı günler sürekli İstanbul'a geldim, amacım onları bu rahatsız edici durumdan kurtarmaktı. Annelerinden ayrılma sebebim de çocuklar konusundaki fikir ayrılıklarımızdı. Bu esnek tutumu bizim kopmamıza neden oldu"

Kaynak: Sosyal medya