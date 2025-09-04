Nihal Candan'ın babası ilk kez anlattı: "Asla böyle değillerdi"
Anoreksiya nevroza yüzünden yaşamını yitiren ünlü fenomen Nihal Candan’ın babası Prof. Dr. Hakan Candan, katıldığı bir televizyon programında, çocuklarıyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Sosyal medya fenomenleri Nihal ve Bahar Candan kardeşler, Kasım 2023'te "dolandırıcılık" ve "kara para aklama" suçlamalarıyla tutuklanmıştı. Cezaevindeyken Anoreksiya Nervoza teşhisi konulan Nihal Candan, yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle tahliye edilmişti.
2. kez kalbi duran 30 yaşındaki Nihal Candan, tedavi gördüğü hastanede 20 Haziran akşamı hayatını kaybetmişti.
Acı kaybın ardından baba Prof. Dr. Hakan Candan, ilk kez "Neler Oluyor Hayatta" programına katılarak duygularını paylaştı. Baba Hakan Candan'ın tüm samimiyetiyle anlattığı gerçekler bütün anne ve babalara da ders niteliğindeydi. Açıklamaları çok çarpıcıydı.
"ASLA O YARIŞMAYA KATILMALARINI ONAYLAMADIM"
"Çocuklarım çok efendi çocuklardı ama şöhretin etkisiyle değiştiler. Benim o yarışma programına katıldıklarından haberim olmadı. Olsa kesinlikle izin vermez ve müdahale ederdim. Ama sözleşmeler çoktan imzalanmıştı. Anneleri çocuklarına benim gibi karşı çıkamıyor ve daha çok onlara 'Evet' diyordu.
Ben o yayınları izleyince dehşete kapılıyordum, reyting uğruna korkunç bir mizansen yapılıyordu. Bana dedikleri 'Realite şov' ama bu benim içime sinmiyordu. Resmen bir şiddet vardı orada. O yarışma hayatımıza girene kadar normal bir aileydik. Ben çocuklarımı tanıyamaz hale geldim. İzlemedim o programları, sosyal medyadan uzak kaldım ve oradan çocuklarım nedeniyle bana rahatsız edici mesajlar geliyordu.
Çocuklarım aslında beni dinlemek istiyordu ama içlerinde bulundukları sistem onları akıntıya sürüklüyordu. Ben onları oradan çıkaramadım. Ben Konya'da yaşıyor ve Karaman Üniversitesi'nde görev yapıyorum ama buna rağmen çocuklarımı korumak adına İstanbul'a taşındım. Derslerimin olmadığı günler sürekli İstanbul'a geldim, amacım onları bu rahatsız edici durumdan kurtarmaktı. Annelerinden ayrılma sebebim de çocuklar konusundaki fikir ayrılıklarımızdı. Bu esnek tutumu bizim kopmamıza neden oldu"
"KONUŞMALARI BİLE ÖYLE DEĞİLDİ"
Süreçte birçok konuya itiraz ettiğini, eşiyle de büyük fikir ayrılıkları yaşadıklarını söyleyen baba sözlerini şöyle sürdürdü:
"Nihal ile Bahar çok farklı karakterlerdi. Nihal çok nazik, insanlara karşı daha kibar ve duyarlı; Bahar ise daha sert, katı ve bildiğini okuyan bir karakterdi. Konuşma tarzı, tavırlar, mimikler o programla değişti. Asla böyle değillerdi. O ekranların büyüsü Bahar'ın kimliği dışında yeni bir kimlik oluşturmasına neden oldu. Hiç böyle değildi. Gerçek kimliğini kaybetti. O konuşma tarzı beni bile şaşırttı. Gerçek ses tonu bile o değildi."
"DİLAN POLAT'IN BAHAR İLE HELVA KAVURMA GÖRÜNTÜSÜ YANLIŞTI"
Dilan Polat'ın Nihal'in ölümünün hemen ardından Bahar ve kardeşini evine davet edip helva kavurduğu anları sosyal medyada paylaşması da soruldu Hakan Candan'a.
Acılı baba şunları söyledi:
"Dilan Polat'ın kızımın hemen ardından Bahar ile helva kavurma görüntüleri beni rahatsız etti ama Dilan Hanım'ın kötü niyetli olduğunu hissetmedim. Çünkü aynı dönemde cezaevinde yattılar ve yakınlıkları oluştu. Bahar'ın yaşadığı travma sonrası bir tedaviye ihtiyacı olduğunu düşündüm ve doktorlara götürerek destek de aldırdım. İstanbul'da ev tuttum. Sürekli geliyordum onları görmek için ama işim nedeniyle Karaman'da yaşıyorum ve her zaman yanlarında olamıyorum. Ama artık her gün Bahar ile hiç tarzım olmamasına rağmen bir saat görüntülü konuşma yapıyorum. Çünkü ablasını kaybetmesi onu çok etkiledi. Ailede en çok etkilenen o oldu. En küçük kızım Su onlardan etkilenmesin diye onu yatılı okula verdim. Bahar'ın yanında garip, kışkırtıcı tipler var ve onlardan uzaklaşamıyor.
SERUMDA ŞEKER VAR DİYE REDDETTİ!
"Bu sanal gerçek dediğimiz olay Nihal'in ölümünü tetikledi. Nihal, ölümün eşiğinde olduğunu bile kabullenmedi. Doktorların sözlerine rağmen 'Ben iyiyim' dedi. Serumda şeker var diye onu bile engelledi, istemedi. Tedaviye bir türlü ikna olmadı. Vasi atamak istedik o süreçte ama Nihal ısrarlarımız ve yalvarmalarımızla tedaviyi kabul etti. Vasi atanamadı. Ama iliği kurumuştu. Vücudunda hiçbir şey kalmamıştı. Kaslar zaten komple erimişti. Eşiyle de zaten boşanma sürecindeydi bundan da etkilendi. Nihal'in cezaevine gitme nedeni dolandırıcılık iddiasıydı.
Eşi sonuçta iş insanı muhtemelen işinde kayıplar yaşamamak adına kızımdan uzaklaştı. Nihal de bu durumdan çok etkilendi. İki kızım da hukuk okudu. Nihal zaten avukat olmuştu. Nihal'i bu noktalara getiren şey bence cezaevine böyle bir suçlama ile girmiş olması. Sonuçta yüz kızartıcı bir suç ve gerçekten böyle bir şey yapmadığı için çok hayattan koptu.
Düşünün kimseden haksız yere bir kuruş almış, kazanç sağlamış değiller. 5,5 ay haksız yere cezaevinde yattı ve Nihal bunu kabullenemedi. Haksızlık olarak gördü hep. Cezaevinde yakalandı zaten anoreksiyaya. Ben hastanede onu gördüğümde artık konuşamayacak durumdaydı."
"BAHAR'IN DA AYNI SONU YAŞAMASINDAN KORKUYORUM"
Baba Hakan Candan, anne ve babalara da seslendi:
"Anne ve babalar olarak çocukların ısrarlarına en son aşamada 'Hayır' diyemiyoruz. Bence bunu yapmasınlar. Yapılan bir yanlış varsa çocuk üzülmesin, kırılmasın diye asla geri adım atmasınlar. Otoriter olsunlar demiyorum ama 'Hayır' demesini bilsinler. Kızım Bahar'ın da aynı sonu yaşamasından korkuyorum. Çevresindeki o kışkırtıcı, rahatsız edici tipleri istemiyorum."
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- KYK yurt ücretleri zamlandı mı, ne kadar oldu? 2025-2026 KYK 1. tip, 2. tip, 3. tip, 4. tip, 5. tip, 6. tip yurt özellikleri neler?
- Kişilik testi: İlk gördüğünüz hayvan hangisi? Gizli gücünüzü ortaya çıkarıyor
- 2025 Kurban Bayramı ne zaman başlayacak? Kaç gün sürecek? Dini tatil takvimi
- Göğe uzanıyor: Yeni gökdelen Burj Khalifa’yı tahtından indiriyor!
- Google alternatifi arama motorları listesi | Google dışında hangi arama motorları var, neler kullanılabilir?
- Ons ve gram altın o tarihte bu rakamlara ulaşacak! İslam Memiş’ten net tahmin: Önce 5 bin TL sonra...
- 12 Dev Adam EuroBasket 2025 son 16 turu: Türkiye-İsveç maçı ne zaman ve hangi kanalda?
- Gmail şifresi nasıl değiştirilir? Parola sıfırlama ve adım adım Google hesap güvenliği
- DHY kura sonuç sorgulama ekranı | Sağlık Bakanlığı 124. Dönem DHY doktor ataması İSİM LİSTESİ nereden öğrenilir?
- Google ne zaman kuruldu, sahibi kim? Türkiye’de ilk ne zaman kullanıldı?
- TEKNOFEST İstanbul 2025 ne zaman, nerede yapılacak? Etkinlik programı ve detaylar
- 4 Eylül İstanbul elektrik kesintisi: Hangi ilçelerde kesinti var, elektrikler ne zaman gelecek?