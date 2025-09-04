Beyninde kitle tespit edilen Lara son durumunu açıkladı!
Geçtiğimiz günlerde beyninde kitle bulunduğunu açıklayarak sevenlerinden dua isteyen şarkıcı Lara, sağlık durumundaki sevindiren gelişmeyi takipçileriyle paylaştı.
'Allah Versin', 'Adam Gibi Adam' ve 'Katmer' gibi hit şarkılarıyla büyük bir çıkış yakalayan şarkıcı Lara, son günlerde yaşadığı sağlık sorunlarıyla gündeme geliyor.
Beyninde kitle tespit edildiğini duyuran Lara, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullanmıştı:
''Bugün sizlerle hayatımla ilgili önemli bir haberi paylaşmak istiyorum. Yapılan kontroller sonucunda beynimde bir kitle belirlendi. Elbette bu kolay bir sınav değil ama biliyorum ki her şey Allah'tan gelir. O, derdi verdiği gibi dermanı da verir. Ben bu süreçte Allah'tan gelen her şeye razıyım, çünkü biliyorum ki O'nun takdirinde hayır vardır. Teslimiyetim tamdır, sabırla ve inançla bu yolda ilerleyeceğim. Dualarınız, güzel dilekleriniz ve yanımda oluşunuz benim için en büyük güç kaynağı. Sizlerin desteğini hissetmek, kalbimi ve ruhumu daha da güçlü kılıyor. Allah'ın izniyle bu sınavı da aşacağıma inanıyorum.''
''SİZLERİ ÇOK SEVİYORUM''
Hayranlarının sağlık durumunu merak ettiği ünlü isim, ''Sizlerin duaları ve güzel mesajlarıyla yeniden ayağa kalkıyorum. Az kaldı, en kısa zamanda Allah'ımın izni ile sahnelerde buluşacağız. İyi ki varsın ailem, iyi ki varsın sevenlerim. Sizleri çok seviyorum'' sözleriyle sevenleriyle dertleşmişti.
SEVİNDİREN HABER!
Lara, sosyal medya hesabından yayınladığı yeni mesajıyla sevenlerine güzel haberi duyurdu.
''GÖZYAŞLARIMI TUTAMADIM''
Ünlü isim, son sağlık durumu hakkında şu sözleri kullandı:
''Bugün tarifsiz bir mutluluk yaşıyorum. Allah'ın izniyle ve dualarınız sayesinde beynimdeki kitle iyi huylu çıktı. Bu haberi aldığımda mutluluktan gözyaşlarımı tutamadım. Artık üç ayda bir kontrol amaçlı MR'a gireceğim. Yaşadığım zayıflık ve iştahsızlığın da bu süreçten kaynaklandığını öğrendim. Şimdi ilaçlarımı düzenli şekilde kullanarak tedavime devam edeceğim. Doktorumun söylediğine göre artık yeniden sahnelere dönebileceğim; hiçbir engel yokmuş. Çünkü biz sanatçılar, sevenlerimizle buluşmadan eksik kalırız. Bu zorlu yolda yanımda olan başta aileme, dualarıyla destek veren tüm sevdiklerime, dostlarıma ve beni her konuda yönlendiren bilgilendiren umut veren kıymetli doktor arkadaşım Berivan Usta'ya gönülden teşekkür ederim.''
