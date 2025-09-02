Kurtlarla Dans filminin yıldızından acı haber! Graham Greene kimdir?
"Kurtlarla Dans' ve "Yeşil Yol" filmlerindeki rolleriyle tanınan Kanadalı aktör Graham Greene, 73 yaşında hayatını kaybetti.
'Kurtlarla Dans' ve 'Yeşil Yol' filmleriyle tanınan Greene, 1990 yapımı 'Kurtlarla Dans' filmindeki 'Kicking Bird' rolüyle 'En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu' dalında Oscar'a aday gösterilmişti.
Oscar adayı usta oyuncudan acı haber geldi. Graham Greene'nin menajeri, 73 yaşındaki aktörün vefatına ilişkin yazılı açıklama yaptı.
Açıklamada, "Efsanevi Kanadalı aktör Graham Greene'nin huzur içinde vefat ettiğini derin bir üzüntü ile duyuruyoruz" ifadesine yer verildi.
Oyuncunun menajeri, Greene'nin doğal nedenlerle hayatını kaybettiğini ve anma töreniyle ilgili ayrıntıların ilerleyen günlerde paylaşılacağını bildirdi.
GRAHAM GREENE KİMDİR?
1952 yılında Ontario'da dünyaya gelen Graham Greene, kariyerine tiyatro ile başladı. 1980'li yıllarda sinemaya geçen ünlü oyuncu, 1990 yapımı Kevin Costner imzalı "Dances with Wolves" (Kurtlarla Dans) filmindeki performansıyla büyük beğeni topladı ve En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu dalında Oscar'a aday gösterildi.
"The Green Mile", "Maverick", "Die Hard with a Vengeance" ve "The Twilight Saga" gibi yapımlarda rol alan Greene, birçok dizide de oynadı. Usta oyuncu, son olarak "The Last of Us" dizisinde boy gösterdi.
Pek çok prestijli ödüle layık görülen Graham Greene, son olarak "Ice Fall" adlı filmde rol aldı. Stefan Ruzowitzky'nin yönettiği film henüz vizyona girmedi.
