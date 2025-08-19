Türküleri şikâyet edilen sanatçıdan isyan çığlığı! Davulunu kırıp sahneyi terk etti

Gün geçmiyor ki Bodrum'un sahillerinde sanat ile polemik iç içe geçmesin. Bu kez olay, Gündoğan Sahili'nde sahne alan sanatçı Ekin Akkaş'ın konserinde yaşandı. Türkçe müzik ve türkülerden rahatsız oldukları iddia edilen kişilerin yüzlerce şikâyeti üzerine baskıya maruz kalan Akkaş, tepkisini sahnede davulunu kırarak gösterdi. "Burası Türkiye, Yunan müziği dinlemek isteyenler Kos'a gidebilir" sözleriyle dinleyicilere seslenen sanatçı, müzisyen arkadaşlarıyla birlikte enstrümanlarını sahnenin önüne bırakarak sahneyi terk etti.

DAHA MÜZİĞE BAŞLAMADAN ŞİKAYET EDİLİYORUZ"



Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ekin Akkaş, haziran ayından bu yana Bodrum'da müzik yapmaya çalıştıklarını belirterek, "Sonuçta burası bir müessese, burada aşağı yukarı 50-60 kişi ekmek yiyor. Bunun gibi birçok mekân var Bodrum'da. Ancak Bodrum zaten bu sene sezon itibarıyla çok iyi geçmedi. Çünkü sürekli Bodrum'u karalama kampanyası başladı. Biz hazirandan beri her etkinlikte, daha müziğe başlamadan hemen şikâyet edilmeye çalışıldık. Oysa buranın ruhsatı var" dedi.



"BURAYA GELEN TÜM SANATÇILAR SESİNDNE OLDU"



Akkaş, mekânda hiçbir gayri yasal olay yaşanmadığını vurgulayarak, "Gelen jandarma sürekli ölçüm yaptı, her şey kontrol altında oldu. Her gün müzik yaptığımızda denetim altındaydık. Çünkü sesimiz hiçbir zaman sınırları aşmadı. Bizim sesimiz kısıldı, buraya gelen tüm sanatçılar sesinden oldu. Ben de sesimden oldum. Sessiz müzik yapmaktan yorulduk" ifadelerini kullandı.