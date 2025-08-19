Türküleri şikâyet edilen sanatçıdan isyan çığlığı! Davulunu kırıp sahneyi terk etti
Muğla’nın Bodrum ilçesinde sahne alan sanatçı Ekin Akkaş, Türkçe şarkılar ve türkülerden rahatsız oldukları gerekçesiyle yüzlerce şikayetin ardından sahnede davulunu kırarak programı yarıda bıraktı. “Burası Türkiye, tabii ki türkülerimizi söyleyeceğiz” sözleriyle tepki gösteren Akkaş, sahneyi terk etmeden önce dinleyicilerine çiğ köfte dağıttı, zeybek oynattı ve halay çektirdi.
Gün geçmiyor ki Bodrum'un sahillerinde sanat ile polemik iç içe geçmesin. Bu kez olay, Gündoğan Sahili'nde sahne alan sanatçı Ekin Akkaş'ın konserinde yaşandı. Türkçe müzik ve türkülerden rahatsız oldukları iddia edilen kişilerin yüzlerce şikâyeti üzerine baskıya maruz kalan Akkaş, tepkisini sahnede davulunu kırarak gösterdi. "Burası Türkiye, Yunan müziği dinlemek isteyenler Kos'a gidebilir" sözleriyle dinleyicilere seslenen sanatçı, müzisyen arkadaşlarıyla birlikte enstrümanlarını sahnenin önüne bırakarak sahneyi terk etti.
DAHA MÜZİĞE BAŞLAMADAN ŞİKAYET EDİLİYORUZ"
Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ekin Akkaş, haziran ayından bu yana Bodrum'da müzik yapmaya çalıştıklarını belirterek, "Sonuçta burası bir müessese, burada aşağı yukarı 50-60 kişi ekmek yiyor. Bunun gibi birçok mekân var Bodrum'da. Ancak Bodrum zaten bu sene sezon itibarıyla çok iyi geçmedi. Çünkü sürekli Bodrum'u karalama kampanyası başladı. Biz hazirandan beri her etkinlikte, daha müziğe başlamadan hemen şikâyet edilmeye çalışıldık. Oysa buranın ruhsatı var" dedi.
"BURAYA GELEN TÜM SANATÇILAR SESİNDNE OLDU"
Akkaş, mekânda hiçbir gayri yasal olay yaşanmadığını vurgulayarak, "Gelen jandarma sürekli ölçüm yaptı, her şey kontrol altında oldu. Her gün müzik yaptığımızda denetim altındaydık. Çünkü sesimiz hiçbir zaman sınırları aşmadı. Bizim sesimiz kısıldı, buraya gelen tüm sanatçılar sesinden oldu. Ben de sesimden oldum. Sessiz müzik yapmaktan yorulduk" ifadelerini kullandı.
"SANATÇI SESSİZ OLMAZ"
Mekân sahibi Macit Bey'in her zaman kendisine destek olduğunu belirten Akkaş, "Ama o da artık 'sessiz sanatçılar getirelim' demek zorunda kaldı. Ben de dedim ki 'Abi, sessiz sanatçı nasıl getireyim? Sesi olmayan zaten sanatçı olamaz'" diye konuştu.
"TÜRKÜLERİMİZLE HORONLARIMIZLA YADIRGANDIK"
Her gün yüzlerce şikâyetle karşılaştığını dile getiren Akkaş, "Daha ikinci dakikada bile müzik açılmadan şikâyet edildi. Burası Bodrum. Bodrum bir dünya markasıdır. Bodrum'da müzik olmazsa olmaz. Türkülerimizle, horonlarımızla, zeybeklerimizle yadırgandık. Ahmet Kaya şarkılarıyla bile yadırgandık. 'Çok iğrenç türküler söylüyorsunuz' dediler, 'varoşsunuz' dediler. Ama biz varoş değiliz. Biz kardeşlik ve barış için şarkı söylüyoruz. Bayrağımızı seviyoruz" dedi.
"BURASI TÜRKİYE MÜZİĞİMİZİN YERİ VAR"
Akkaş, yaşanan tepkilere üzüldüğünü belirterek, "Macit Diyarbakırlıdır, ben de Diyarbakırlıyım. O kadar yurtsever, ülkesini seven biridir ki anlatamam. Ama bu yapılanları esefle kınıyorum. Ülkemin her tarafı benimdir, Bodrum da benimdir. Yunan müziğini severim, dinlerim, keyif alırım. Ama illa onu dinlemek isteyen varsa, Kos'a gidebilir. Burası Türkiye. Benim her toprağımın her yerinin müziği vardır. Bu ülkede dedelerimiz, atalarımız savaşmış. Bu bayrak bizimdir. Kendi türkülerimize, müziğimize, özümüze sahip çıkmazsak yazık bize" ifadelerini kullandı.
"BIKKINLIK SEBEBİYLE BIRAKIYORUZ"
Sahneyi bırakma kararının sebebini de açıklayan Akkaş, "Bugün bırakmamızın yegâne sebebi bıkkınlık oldu. İlk günden beri yanlış mıyız? Zaten saat bire kadar iznimiz var. Biz bir dakika bile geçtik mi? Hukuksuz bir şey yaptık mı? Asla. Evraklarımızı her zaman gösterdik" dedi.
"BURASI EĞLENCE YERİ"
Bodrum'un eğlence kenti olduğunu belirten Akkaş, "Asıl önemli olan şu; insanlar Bodrum'a gece yarısı yatmaya mı geliyor? Bodrum'da gece yarısında kimse yatmaz. Burası eğlence yeri. Buna rağmen bir tane değil, yüzlerce şikâyet oldu. Daha müziğe başlamadan şikâyetler gelmeye başladı" dedi.
Sokakta yürürken bile yadırgandığını aktaran sanatçı, "Burası türkü yeri mi?, Burası çiğ köfte yeri mi? dediler. Oysa Urfa da burada, Diyarbakır da burada. Bunlara çok üzüldüm, çok kırıldım. Keşke bunlar yaşanmasaydı" sözleriyle konuşmasını tamamladı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Araştırmalarla desteklendi: Kahveyi bu saatte içen daha mutlu
- Bir günde 2.000 deprem oldu! Orası patlamanın eşiğine geldi
- 2025-2026 sezonunda Passolig kullanılmayacak mı? Passolig tamamen kaldırıldı mı, Süper Lig'de maçlara nasıl girilecek?
- ATV’nin sevilen dizisi Kuruluş Osman'ın yeni sezon tarihi belli oldu mu? Kuruluş Osman 7. sezon ne zaman başlayacak?
- Kişilik testi: Tatlı mı tuzlu mu? Atıştırmalık tercihin kim olduğunu anlatıyor!
- İbn-i Sina'nın vücudu temizleyen 10 bitkisel sırrı!
- Müge Anlı ve Tatlı Sert YENİ SEZON TARİHİ 2025-2026 | Müge Anlı ne zaman, ayın kaçında başlayacak?
- MSB İŞÇİ ALIMI TC İLE KURA SONUÇ SORGULAMA 2025 | MSB 3.097 işçi alımı sınavları ne zaman?
- TÜİK Türkiye’nin sosyoekonomik haritasını açıkladı: Refah düzeyi en yüksek iller hangisi oldu? O il ve ilçe zirvede!
- Türkiye-İspanya maçı ne zaman ve hangi kanalda? Filenin sultanları E grubu maç takvimi 2025
- Uzmanlar açıkladı: 3 diş sarımsakla gelen 10 mucizevi etki
- Araç sahipleri dikkat: Kamera ve takip sistemi zorunluluğu başladı mı? Hangi araçlar etkileniyor?