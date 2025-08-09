09 Ağustos 2025, Cumartesi
Haberler Magazin Haberleri 44 yaşına giren Simge Sağın'dan itiraf gibi paylaşım

44 yaşına giren Simge Sağın'dan itiraf gibi paylaşım

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 09.08.2025 13:09 Güncelleme: 09.08.2025 14:31
ABONE OL
44 yaşına giren Simge Sağın’dan itiraf gibi paylaşım

8 Ağustos'ta 44 yaşına giren ünlü şarkıcı Simge Sağın, doğum gününde sosyal medya hesabından yaptığı imalı paylaşımla dikkat çekti.

Pop müziğin sevilen ismi Simge, hem sahne performansları hem de özel hayatıyla gündemden düşmüyor...

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

Geçtiğimiz günlerde Magazin Burada'ya konuşan Simge, aşk hayatıyla ilgili açıklamalarda bulunmuştu.

Sohbet esnasında muhabirin ''Gelelim duygu dünyanıza. Kalbinizde biri var mı? Astrologlar 2025 yılı aşk yılı olacak dediler. Var mı sizde bir hareketlilik? Kriterleriniz neler?'' sorusuna, başarılı şarkıcı ''Dediler dediler bekliyoruz inşallah. Şu an hiçbir şey yok. Bu pizza değil ben bir kriter söyleyemem. Ben titre çok aşık olurum. Yeteneklere, kişiliğe aşık olurum. Öyle tipe falan bakmam çünkü tip baktıkça eskiyen bir şey. İlk zamanlardaki heyecanını yitirebiliyor. Ama güzel bir karakter, güzel bir ruh çok daha kalıcı oluyor. O yüzden ben ruha takılırım. İyi bir kalbi olması, dürüst olması, eğlenceli, esprili olması beni çekebilir kendine.'' yanıtını vermişti.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

DOĞUM GÜNÜNDE İMALI PAYLAŞIM

Geçtiğimiz aylarda 45 yaşındaki ablası Nilay Sağın'ın vefatıyla sarsılan ünlü isim, imalı sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi.

8 Ağustos günü 44 yaşına giren Sağın, paylaşımında yer alan bazı ifadeler dikkat çekti.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

Sağın Instagram'daki mesajında; ''Bu yıl çokça zorlandım, ağladım, kaybettim. Tabi ki birtakım kazıklar yedim. Yine de her şeye rağmen kendimi çok seviyorum. Hayatımı çok seviyorum. İyi ki doğmuşum'' ifadelerini kullandı.

Şarkıcının, ''birtakım kazıklar yedim'' sözünü kimin için sarf ettiği merak konusu oldu.

Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör