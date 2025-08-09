44 yaşına giren Simge Sağın’dan itiraf gibi paylaşım

Kaynak: Instagram

Sağın Instagram'daki mesajında; ''Bu yıl çokça zorlandım, ağladım, kaybettim. Tabi ki birtakım kazıklar yedim. Yine de her şeye rağmen kendimi çok seviyorum. Hayatımı çok seviyorum. İyi ki doğmuşum'' ifadelerini kullandı.

Şarkıcının, ''birtakım kazıklar yedim'' sözünü kimin için sarf ettiği merak konusu oldu.