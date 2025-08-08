Ünlü mankenlerden anoreksiya isyanı: "Yıkılsın bu algı"
İngiltere’de, sağlıksız ve aşırı zayıf görünen mankenlerin kullanıldığı reklamların yasaklanması kararı, moda ve güzellik dünyasında geniş yankı uyandırdı. Türkiye’deki güzellik kraliçeleri de bu adımı desteklediklerini açıkladı. Birçok ünlü isim, 'Artık kendine güvenen, sağlığını ön planda tutan nesillerin devri başlıyor' dedi.
İngiltere'de Reklam Standartları Otoritesi, genç kızlara dayatılan "sıfır beden" algısına karşı önemli bir adım attı. Ünlü bir giyim markasının, sağlıksız derecede zayıf modellerin yer aldığı reklam kampanyası, sosyal açıdan sorumsuz bulunarak yasaklandı.
YIKILSIN ARTIK BU ALGI!
SABAH'ın haberine göre; Türkiye'nin güzellik kraliçeleri bu konuya destek verdi. Ünlü isimler, kadınlara uygulanan zayıflık baskısının son bulmasını istedi.
Demet Şener (1995 Miss Turkey birinci güzeli)
SAĞLIKLI FİTLİK ÖNEMLİ
"Yapılan araştırmalarla sağlıksız zayıflığın takdir toplayan bir durum olmadığı görüldü. Fit olmanın, kas kütlesinin yoğun olmasının, ileriki yaşlarda daha etkili ve sağlıklı olduğu anlaşıldı. Ana fikir hiçbir zaman çok zayıf olup güzel görünmek değil, daha sağlıklı olarak fit görünüme ulaşmak. Sağlıklı ve sağlıksız zayıflıklar var. Herkes; düzenli, kaliteli, doyurucu ve protein bakımından zengin yiyeceklerle beslenerek istenilen kiloya ulaşabilir. Moda dünyasında taşıdığınız kıyafetin üzerinizdeki fazlalıkları belli etmemesi gerekir. Ama herkes incecik olmak zorunda değil. Sağlık ön planda olmalı. Bence verilen karar yerinde olmuş."
Yüksel Ak: (2000 Miss Turkey birincisi)
YANLIŞ ÖRNEKLERDEN UZAK DURUN
"Reklamı görmedim ama her şeyin aşırısının zararlı olduğunu biliyoruz. İnsanların özellikle gençlerin böyle reklamlardan etkilendiği ortada. Doğru ve sağlıklı reklamlar tercih edilmeli. Bence doğru bir karar, yanlış örneklerden uzak durmak gerek."
Ebru Şam: (2009 Miss Turkey birincisi)
BEDEN ALGISI DEĞİŞTİ
"Çok doğru buluyorum bu kararı. Beden algısında dönemler değişti. Bir zamanlar dolgun vücut hatları, ardından aşırı zayıflık modaydı. Artık bu sayfa kapanıp sağlığın ve kendinle barışık olmayı öne çıkartan yeni neslin özgüvenini büyüten bir çağ başlamalı."
Banu Sağnak (1992 Türkiye güzeli)
KALİTELİ YAŞAYIN
"İletişim kanalları her yere girdi, bazı dayatılan normlar ve trendler oldu. Güzellik anlayışı güzellik sektörü, kozmetik ve tıp alanında sektörü genişletip kalıcı kılmak adına değişti. 53 yaşındayım, bu süreçte mankenlik yapmadım. Sunuculuk ve reklam kariyerinde devam ettim. Ancak kraliçelik ömür boyu süren bir misyon. Kaliteli yaşlanmak, yaş almak adına doğal bazı yöntemlerle kendim kalma adına direncim sürüyor. İngiltere bu konuda doğru yapmış ama yeterli olur mu bilmem."
Özge Ulusoy: (Miss Turkey 2003 ikinci güzeli)
VÜCUDA CİDDİ ZARARI VAR
"Aşırı kilonun zararı kadar çok zayıf olmanın da vücuda çok ciddi zararları var, bunu yıllardır bilen ve bu bilinçte davranan bir modelim. O yüzden sporuma ve beslenmeme çok dikkat ediyorum. Aynı zamanda aşırı zayıflığın özendirici de olmaması için açıkçası kararı doğru buluyorum. Tabii ki bu kişinin metabolizmasına da bağlı. Kişi kendi metabolizması sayesinde çok zayıf olabilir o zaman ona yapacak bir şey yok ama bunun bir dayatma olmasına karşıyım."
Elif Ece Uzun (Manken):
ZORLAMAYA GEREK YOK
"Kesinlikle doğru karar. Anoreksiyadan binlerce kişi ölüyor. Ortalama sağlık ölçüsü belli. Zorlamaya ne gerek var. Bu kuralın değişmesi, sağlıksız, çok zayıf olma algısının yıkılması gerekiyor."
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 3 farklı hava etkili olacak: Yağış, sıcaklık artışı ve kuvvetli rüzgarlar kapıda! 8 Ağustos il il hava durumu
- Evde fark etmeden faturanızı kabartan 3 cihaz: Kullanmadığınızda fişten çekin
- Alzheimer’a yeni umut: Lityum takviyesi, beyni gençleştiriyor
- Ortaokul kayıt takvimi 2025- 2026 | MEB Ortaokul kayıtları başladı mı, ne zaman?
- TUS GİRİŞ BELGESİ ALMA EKRANI 2025 | TUS 2. Dönem sınavı ne zaman, hangi tarihte yapılacak?
- Temizlik yaparken yılanları eve çağırıyor olabilirsiniz! Bu koku yılanları cezbediyor
- SED ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? Ağustos ayı SED ödemeleri hesaplara hangi gün geçecek?
- Kişilik testi: Çay mı kahve mi? Bu basit tercih kişilik özelliklerini gözler önüne seriyor
- “Ne spor ne diyet!” dedi, 12 ayda 63 kilo verdi! İşte sırrı
- İnatlarında sınırsız 3 burç! Doğru bildiklerinden asla dönmezler
- Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik başvuruları ne zaman, nereden yapılır? 2025 ÖĞRETMENLİK KARİYER BASAMAKLARI KILAVUZU PDF
- St Patricks Athletic-Beşiktaş maçı bugün saat kaçta? BJK UEFA Konferans Ligi maçı hangi kanalda, şifresiz mi?