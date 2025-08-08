Ünlü mankenlerden anoreksiya isyanı: "Yıkılsın bu algı"

Kaynak: Instagram

Özge Ulusoy: (Miss Turkey 2003 ikinci güzeli)

VÜCUDA CİDDİ ZARARI VAR

"Aşırı kilonun zararı kadar çok zayıf olmanın da vücuda çok ciddi zararları var, bunu yıllardır bilen ve bu bilinçte davranan bir modelim. O yüzden sporuma ve beslenmeme çok dikkat ediyorum. Aynı zamanda aşırı zayıflığın özendirici de olmaması için açıkçası kararı doğru buluyorum. Tabii ki bu kişinin metabolizmasına da bağlı. Kişi kendi metabolizması sayesinde çok zayıf olabilir o zaman ona yapacak bir şey yok ama bunun bir dayatma olmasına karşıyım."