Berk Oktay sessizliğini bozdu! İhanet ve taciz iddiası...
Berk Oktay ve eşi Yıldız Çağrı Atiksoy çifti, boşanma haberleriyle magazin gündeminde konuşulmaya devam ediyor. İhanet ve taciz suçlamasının ardından Oktay, avukatı aracılığıyla iddialara yanıt verdi.
2022 yılında nikah masasına oturan Berk Oktay ile Yıldız Çağrı Atiksoy çifti, 21 Mayıs 2024 günü Mira Milena adını verdikleri kızlarına kavuşmuştu.
Mutlu evlilikleriyle örnek gösterilen çift, şimdi de taciz ve ihanet iddialarının ardından boşanma haberleriyle konuşulmaya başladı. Birbirlerini takipten çıkıp yeniden takibe alan çift, peş peşe mutlu aile pozları yayınlamıştı.
Oktay'ın 'Harman Yeri' dizisindeki partneri oyuncu Gülsim Ali ile yakınlaştığı iddiasından, sunucu Tuğçe Aral'ın yaptığı açıklamlar ortalığı karıştırmış durumda...
TUĞÇE ARAL'DAN ŞOKE EDEN İDDİA
Aral'ın, "Beni ünlü bir oyuncu, eşi hamileyken ve çocuğu dünyaya geldikten sonra mesajlarıyla taciz etti" itirafındaki kişinin de Berk Oktay olduğu ortaya çıktı.
Aral, "O zaman söylemek istemedim, eşi hamileydi. Çocuğu dünyaya gelince mesajlarıyla tacize devam etmişti. Berk Oktay'dı..." diye konuştu.
AVUKATINDAN AÇIKLAMA
Bunun üzerine ünlü oyuncu, magazin basınında konuşulan iddialarla ilgili sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yaptı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- LGS 2. NAKİL BAŞVURULARI NE ZAMAN? Boş kontenjanlar açıklandı mı? Lise taban puanları ve boş kontenjan sorgulama ekranı
- Yunan adaları olmadıysa bu rota tam size göre: Kapıda vize stresi yok!
- 08 Ağustos Cuma hutbesi konusu ve tam metni: Sıla-ı Rahimle Bereketlenen Tatil
- 3 farklı hava etkili olacak: Yağış, sıcaklık artışı ve kuvvetli rüzgarlar kapıda! 8 Ağustos il il hava durumu
- Evde fark etmeden faturanızı kabartan 3 cihaz: Kullanmadığınızda fişten çekin
- Alzheimer’a yeni umut: Lityum takviyesi, beyni gençleştiriyor
- Ortaokul kayıt takvimi 2025- 2026 | MEB Ortaokul kayıtları başladı mı, ne zaman?
- TUS GİRİŞ BELGESİ ALMA EKRANI 2025 | TUS 2. Dönem sınavı ne zaman, hangi tarihte yapılacak?
- Temizlik yaparken yılanları eve çağırıyor olabilirsiniz! Bu koku yılanları cezbediyor
- SED ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? Ağustos ayı SED ödemeleri hesaplara hangi gün geçecek?
- Kişilik testi: Çay mı kahve mi? Bu basit tercih kişilik özelliklerini gözler önüne seriyor
- “Ne spor ne diyet!” dedi, 12 ayda 63 kilo verdi! İşte sırrı