08 Ağustos 2025, Cuma
Haberler Magazin Haberleri Berk Oktay sessizliğini bozdu! İhanet ve taciz iddiası...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 08.08.2025 10:26
Berk Oktay ve eşi Yıldız Çağrı Atiksoy çifti, boşanma haberleriyle magazin gündeminde konuşulmaya devam ediyor. İhanet ve taciz suçlamasının ardından Oktay, avukatı aracılığıyla iddialara yanıt verdi.

2022 yılında nikah masasına oturan Berk Oktay ile Yıldız Çağrı Atiksoy çifti, 21 Mayıs 2024 günü Mira Milena adını verdikleri kızlarına kavuşmuştu.

Mutlu evlilikleriyle örnek gösterilen çift, şimdi de taciz ve ihanet iddialarının ardından boşanma haberleriyle konuşulmaya başladı. Birbirlerini takipten çıkıp yeniden takibe alan çift, peş peşe mutlu aile pozları yayınlamıştı.

Oktay'ın 'Harman Yeri' dizisindeki partneri oyuncu Gülsim Ali ile yakınlaştığı iddiasından, sunucu Tuğçe Aral'ın yaptığı açıklamlar ortalığı karıştırmış durumda...

TUĞÇE ARAL'DAN ŞOKE EDEN İDDİA

Aral'ın, "Beni ünlü bir oyuncu, eşi hamileyken ve çocuğu dünyaya geldikten sonra mesajlarıyla taciz etti" itirafındaki kişinin de Berk Oktay olduğu ortaya çıktı.

Aral, "O zaman söylemek istemedim, eşi hamileydi. Çocuğu dünyaya gelince mesajlarıyla tacize devam etmişti. Berk Oktay'dı..." diye konuştu.

AVUKATINDAN AÇIKLAMA

Bunun üzerine ünlü oyuncu, magazin basınında konuşulan iddialarla ilgili sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yaptı.

