Berk Oktay sessizliğini bozdu! İhanet ve taciz iddiası...

TUĞÇE ARAL'DAN ŞOKE EDEN İDDİA

Aral'ın, "Beni ünlü bir oyuncu, eşi hamileyken ve çocuğu dünyaya geldikten sonra mesajlarıyla taciz etti" itirafındaki kişinin de Berk Oktay olduğu ortaya çıktı.

Kaynak: Instagram