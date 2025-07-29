Biran Damla Yılmaz evleniyor! Sevgilisi bakın kim?
Bir süredir Abdurrahman Aydın ile aşk yaşayan Biran Damla Yılmaz, sevgilisinden evlenme teklifi aldı. Yılmaz, mutluluğunu sosyal medya hesabından paylaştı.
Kırgın Çiçekler, Baraj, Yasak Elma, Hudutsuz Sevda ve Kopuk gibi dizilerle tanınan Biran Damla Yılmaz, özel hayatıyla adından söz ettirmeye devam ediyor...
Yaklaşık 1,5 yıldır Almanya'da bir kahve zincirinin sahibi olan Abdurrahman Aydın ile aşk yaşayan ünlü oyuncu, sevgilisinden evlilik teklifi aldı.
Aydın'ın teklifine; "Evet" yanıtını veren Biran Damla Yılmaz, mutluluğunu da sosyal medyaya taşıdı.
Parmağında yüzüğüyle poz veren Biran Damla Yılmaz, "Evet dedim" ifadelerini kullandı.
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