Harika Avcı'dan şoke eden sözler: "Yakında ölümüm duyulacak"
Geçirdiği zor günlerle gündeme gelen ünlü şarkıcı ve oyuncu Harika Avcı, şoke eden açıklamalarda bulundu. Ciddi sağlık sorunları yaşayan ünlü isim, doktora gitmediğini ifade etti.
80'li yıllara damga vuran Harika Avcı, bir süredir maddi sıkıntılar yaşadığı ve ev kirasını ödeyemediği iddialarıyla gündeme gelmişti. Aynı zamanda ciddi sağlık sorunları da yaşayan 65 yaşındaki ünlü isim, sessizliğini Onur Akay'a bozdu.
"DOKTORA DA GİTMİYORUM"
Ünlü sanatçı "Kısa süre sonra ölümüm duyulacak. Karaciğerim bitti. Doktora da gitmiyorum. Ben ölmeyi tercih ettim. Ölüm sebebim siroz" dedi.
"HERKESİ AFFETTİM"
Harika Avcı, sözlerine "Daha öncede karaciğer kanseri teşhisi konulmuştu bana. Ancak köpeğim ben öldükten sonra yaşamaya devam ediyorsa ne olur ona sahip çık, ben herkesi affettim" diye devam etti.
1980'li yıllarda ardı ardına birçok filmde rol alan ve gerçek adı Nermin Ocak olan ünlü isme Harika Avcı adını veren kişi Gönül Yazar olmuştu.
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