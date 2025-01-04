Ayrılmışlardı! Serenay Sarıkaya'dan Mert Demir itirafı!
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Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya kariyerindeki başarıları kadar aşk hayatıyla da gündeme geliyor. Son dönemin en popüler isimlerinden biri olan Sarıkaya'dan Mert Demir itirafı geldi. Güzel oyuncu biten ilişkisi hakkında bakın neler söyledi.
"Behzat Ç. Ankara Yanıyor", "İkimizin Yerine", "Adanalı" ve "Medcezir" gibi projelerle büyük bir hayran kitlesine ulaşan Serenay Sarıkaya ile ünlü şarkıcı Mert Demir'in birlikteliği 2024 yılına damga vurmuştu.
Fakat çiftin ilişkileri üzerinde kara bulutlar dolaşmış ve ayrılmışlardı. Serenay Sarıkaya her ne kadar fotoğraflarını Instagram hesabından paylaşmasa da ayrılığa artık kesin gözüyle bakılıyor.
Sarıkaya, Elle dergisine verdiği bir röportajda aşk hayatına dair samimi açıklamalarda bulundu. Sarıkaya, ''2024'te sevdim, sevildim. Bir ilişkide tüm hallerinle kabul edilmek, güven duymak insanı daha mutlu ediyor.'' dedi.
Sarıkaya'nın bu açıklamaları Mert Demir ile olan ilişkisine yoruldu.