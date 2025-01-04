Ayrılmışlardı! Serenay Sarıkaya’dan Mert Demir itirafı!

Sarıkaya, Elle dergisine verdiği bir röportajda aşk hayatına dair samimi açıklamalarda bulundu. Sarıkaya, ''2024'te sevdim, sevildim. Bir ilişkide tüm hallerinle kabul edilmek, güven duymak insanı daha mutlu ediyor.'' dedi.

Sarıkaya'nın bu açıklamaları Mert Demir ile olan ilişkisine yoruldu.

Kaynak: Instagram