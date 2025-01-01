2024’ün son günü kim neredeydi? Ünlüler 2025’e girmeden önce...

Bazıları sahnede, bazıları ise ailesiyle geçireceği anlara hazırlık yaparken kameralara yakalandı. İşte o anlar...

EBRU GÜNDEŞ'TEN SAHNEDE BARIŞ ÇAĞRISI

Ebru Gündeş, 30 Aralık gecesi Antalya'da, bir gece sonra da Kıbrıs'ta sevenleriyle buluştu. Çift renkli, payetli elbisesiyle sahneye çıkan sanatçı, "Her şeyin başı sağlık. O yüzden yeni yıl önce sağlık sonra dünyaya barış getirsin. Ben 2025'ten umutluyum. Hepinizin yeni yılı kutlu olsun" dedi.

Ebru Gündeş / Kaynak: İHA