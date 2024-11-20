Şarkıcı Duygu Kiraz hayatını kaybetti
Türk müziğinin genç sesleri arasında yer alan solist ve müzisyen Duygu Kiraz'dan acı haber geldi. Kiraz, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Genç şarkıcının ölüm nedeni ise belli oldu.
Şarkıcı Duygu Kiraz, genç yaşında hayatını kaybetti. Kiraz'ın ölüm haberini ise menajeri duyurdu. Genç şarkıcının geçirdiği epilepsi nöbeti nedeniyle hayatını kaybettiği öğrenildi.
MENAJERİ DUYURDU
Acı haberi, Kiraz'ın menajeri "Bu hayatımın en zor paylaşımı. Duygum, kardeşim inanamıyorum. Elim de dilim de gitmiyor haberini yayınlamaya. Canım çok acıyor. Kuzum hakkın rahmetine kavuştu. Yarın (bugün) Sultan Murat Camii'nden kaldırılacaktır o küçücük bedeni... İkindide gelmek isteyen son görevini yapmak isteyen dostlarına arkadaşlarına duyurulur" sözleriyle paylaştı.
Film-San Vakfı'nın hesabında ise şu mesaj paylaşıldı:
"Film-San Vakfı Üyelerimizden Ses Sanatçısı Duygu Kiraz'ı kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz. Kendisine Allah'tan rahmet ailesine ve sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyoruz"