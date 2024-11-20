Şarkıcı Duygu Kiraz hayatını kaybetti

Şarkıcı Duygu Kiraz, genç yaşında hayatını kaybetti. Kiraz'ın ölüm haberini ise menajeri duyurdu. Genç şarkıcının geçirdiği epilepsi nöbeti nedeniyle hayatını kaybettiği öğrenildi.

MENAJERİ DUYURDU

Acı haberi, Kiraz'ın menajeri "Bu hayatımın en zor paylaşımı. Duygum, kardeşim inanamıyorum. Elim de dilim de gitmiyor haberini yayınlamaya. Canım çok acıyor. Kuzum hakkın rahmetine kavuştu. Yarın (bugün) Sultan Murat Camii'nden kaldırılacaktır o küçücük bedeni... İkindide gelmek isteyen son görevini yapmak isteyen dostlarına arkadaşlarına duyurulur" sözleriyle paylaştı.

Kaynak: Instagram

Film-San Vakfı'nın hesabında ise şu mesaj paylaşıldı:

"Film-San Vakfı Üyelerimizden Ses Sanatçısı Duygu Kiraz'ı kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz. Kendisine Allah'tan rahmet ailesine ve sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyoruz"

Kaynak: Instagram