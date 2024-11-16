16 Kasım 2024, Cumartesi
Haberler Magazin Haberleri Kanseri yendi! Arka Sokaklar'ın 'Volkan Komiseri' Boğaç Aksoy setlere dönüyor

Kanseri yendi! Arka Sokaklar'ın 'Volkan Komiseri' Boğaç Aksoy setlere dönüyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 16.11.2024 10:16
ABONE OL
Kanseri yendi! Arka Sokaklar’ın ’Volkan Komiseri’ Boğaç Aksoy setlere dönüyor

Ekranların en uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar'da hayat verdiği 'Volkan Komiser' karakteri ile tanınan Boğaç Aksoy'dan müjdeli haber geldi. Yakalandığı lenf kanserini yenen ünlü oyuncunun setlere geri döneceği öğrenildi.

"Arka Sokaklar" dizisiyle yıldızı parlayan Boğaç Aksoy, lenfoma kanserine yakalanmıştı. Lenf kanserine yakalanan oyuncu Boğaç Aksoy, doktorunun tavsiyesi üzerine mesleğine ara verip Fethiye'ye yerleşmişti.

2021 yılında hastalığını öğrenmesinin ardından kemoterapi ve kök hücre tedavisi gören Boğaç Aksoy, Eylül 2022'de kanseri yendiğini duyurmuştu.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

Doktorun tavsiyesiyle bir dönem sektörden elini eteğini çeken ve Fethiye'ye yerleşip inzivaya çekilen oyuncudan güzel haber geldi.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

Aksoy, yakın zamanda ekranlara gelecek olan 'Bir Yemin Ettim' dizisinin kadrosuna dahil oldu.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör