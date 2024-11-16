Kanseri yendi! Arka Sokaklar'ın 'Volkan Komiseri' Boğaç Aksoy setlere dönüyor
Ekranların en uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar'da hayat verdiği 'Volkan Komiser' karakteri ile tanınan Boğaç Aksoy'dan müjdeli haber geldi. Yakalandığı lenf kanserini yenen ünlü oyuncunun setlere geri döneceği öğrenildi.
"Arka Sokaklar" dizisiyle yıldızı parlayan Boğaç Aksoy, lenfoma kanserine yakalanmıştı. Lenf kanserine yakalanan oyuncu Boğaç Aksoy, doktorunun tavsiyesi üzerine mesleğine ara verip Fethiye'ye yerleşmişti.
2021 yılında hastalığını öğrenmesinin ardından kemoterapi ve kök hücre tedavisi gören Boğaç Aksoy, Eylül 2022'de kanseri yendiğini duyurmuştu.
Doktorun tavsiyesiyle bir dönem sektörden elini eteğini çeken ve Fethiye'ye yerleşip inzivaya çekilen oyuncudan güzel haber geldi.
Aksoy, yakın zamanda ekranlara gelecek olan 'Bir Yemin Ettim' dizisinin kadrosuna dahil oldu.