Esra Erol'da saplantılı aşık dehşete düşürdü! Şantaj, şiddet ve taciz | "Öldürülen kadınlardan olmak istemiyorum"

ATV'nin en çok izlenen ve severek takip edilen programlarından biri olan Esra Erol bugün de miyonları ekrana kilitledi. Programa katılan Pınar Yenigül'ün iddiaları kan dondurdu.

Küçük çocuğu olan, boşandıktan sonra hayatına Haluk Ersan'ı alan Pınar Yenigül "Beni kurtarın" diyerek Esra Erol'dan yardım istedi.

Haluk Ersan'la tanışan Pınar ilişki bir şekilde giderken sonrasında ayrılık kararı alıyor ancak ilişkinin bitmesine sevgilisi olan Haluk'un izin vermediği iddia edildi. Eski sevgili Haluk Ersan, Pınar'a her seferinde dönmesi için bazen videolarla kendi bedenine zarar veren görüntülerle bazen evin önüne gelerek pankart açarak, şiddet yoluyla Pınar ile ilişkisine devam ettiği öne sürüldü.

Pınar ilişkiyi bitirdikten sonra sıkça Haluk Ersan'ın ısrarlı takibine, tacizine, tehdidine ve şantajına boyun eğmek zorunda kaldığını söyleyen Pınar şiddet de gördüğünü, burnunun Haluk tarafından kırıldığını iddia ederek şikayetçi olduğunu söyledi.

Pınar Haluk Ersan'la ne zaman ilişkisini bitirmek istese Haluk'un mahrem görüntülerle utanacağı görüntülerle kendisini mağdur ettiğini ve şiddet uyguladığını belirtti.

"BANA SİHİR YAPTI"

Haluk Ersan'ın kendisine sihir yaptığını iddia eden Pınar "Cüzdanını açtım, 4 tane kağıt buldum, hatta babasını aradım "oğlun benden uzak olsun pis şeyler yapıyor diye. Hiç aldırış etmedi. Ondan sonra bana nazara gelir diye muska verdi, rahatsız etti beni çıkardım attım muskayı." şeklinde konuştu.

CANLI YAYINDA YARDIM İSTEDİ

Annesinin canlı yayına bağlanarak oğlunu koruduğunu ve oğlu Haluk Ersan'ın hayatını Pınar'ın mahvettiğini söyledi. Saplantılı aşık olduğu iddia edilen Haluk Ersan canlı yayına bağlandı. Pınar canlı yayında isyan ederek "Uzaklaştırma istiyorum, TikTok'tan araştırılmasını istiyorum" dedi.

Pınar: Yalan atma, inkar etme Haluk Ersan kaç tane kadını avına düşürdün. Hepsinin kanıtları var elimde. İnkar etme.

Haluk Ersan: Anlattıklarının yüzde 90'ı yalan. İlk başta böyle bir hata yaptım, yaptığımdan da pişmanlık duyuyorum. Ondan sonrakiler bana iftira. Ben zaten 1.5 yıldır evimdeyim. Onun burnunu ben kırmadım, bana video attı evden burnu kanadığına dair evde. Benim alnım ak Allah'tan başka kimseden korkum yok.

ESKİ SEVGİLİ HALUK KONUŞTU

Esra Erol'un, Haluk'un Pınar'a attığı taciz ve tehdit mesajlarını sorması üzerine Ersan şu şekilde konuştu:

"Konuştum, ama ona hiçbir şey yapmadım, kendi kendine telefonu aldı, polisi mi aradı ne yaptı bilmiyorum, abuk subuk şeyler yaptı. kendi kendine vurdu, onun bende açık videoları yok, ben ona para vermediğim zaman bana bu şekilde iftira atıyor. "

"KADINLARA ŞANTAJ YAPIYORSUN"

Pınar ise "Hayatımı bitirdin 2 senede, defol, kadınların hayatını mahvediyorsun, kadınlara şantaj yapıyorsun açık videolarıyla. Kaç kadını uyardım TikTok'tan" dedi.

Konuyla ilgili Pınar'ın annesi Fatma Yenigül canlı yayına bağlandı. Anne Yenigül şu şekilde konuştu:

"Bu oğlan buraya geldi, çocuğumun dedikleri doğru, çocuğum bana ded ki "anne ben kandırıldım" dedi. Bir gece annesi bana telefon açtı, benim kız benim yanımdaydı. Dedi ki bana "senin kızın gazinolarda oynuyor" dedi."

"SENİN KIZINI ÖLDÜRECEĞİM"

"Haluk Ersan beni çok aradı, bana dedi ki "senin kızını mahvedeceğim, öldüreceğim, sana bak ne yapacağım" dedi. Çocuğuma iftira atıyor. Beni, çok tehdit etti, "kızını öldüreceğim" dedi. Onun anası benim kızım yanıma geliyor diye otogarda 2 kişiyi tutmuş dövdürdü telefonunu aldırdı."

Haluk Ersan: Annesini ben tehdit etmedim, annesi beni tehdit etti, kızı evde yoktu benim yanımda değil Aydın'daydı. Beni arıyor diyor ki "kızım nerede" dedi. Hepsi yalan.

Büyük bir tartışmamız oldu, o benden şikayetçi oldu ki hatta karakoldaki polis memuru dedi ki "sen bundan şikayetçi olacak mısın" dedi "olacağım" dedim.