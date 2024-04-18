Dramıyla komedisiyle bir Z kuşağı hikayesi: Kayıp Kamyon! Senaryo yarışmasında finale kaldı Sinehane yapımını üstlendi
Senaryo yarışmasında finale kalıp ödüle hak kazanan projelerden olan 'Kayıp Kamyon', Sinehane yapımcılığında beyazperdeye taşınıyor. Yapımını Sinehane, yönetmenliğini Ekrem Arslan'ın üstlendiği "Kayıp Kamyon" filminin başrol oyuncuları, senaryonun okuma provalarında buluştu.
Turkuvaz Medya Grubu bünyesinde faaliyet gösteren Sinehane Film Prodüksiyon AŞ'nin geçen yılki senaryo yarışmasında finale kalıp ödüle hak kazanan yapımın başrol oyuncuları, filmin konusunu, vermek istediği mesajı ve hazırlık sürecinin nasıl geçtiğini anlattı.
Beykoz Kundra Fabrikası'ndaki okuma provasına katılan başrol oyuncusu Bülent Emin Yarar, hikayenin çok güzel ve dolu olduğunu belirterek, "Her türlü duygu, renk, sevinç ve hüzün var burada. Birçok farklı duyguları barındıran bir hikaye." diye konuştu.
Yarar, Ercan Uçar'ın hikayesini filme çevirme sürecinin kolay olmadığını aktararak, "Burada önemli olan o duyguları hissetmek ve hissettirmek, yani seyirciyle birlikte yürümektir. Tiyatroda bu daha kolay oluyor biliyorsunuz, seyirciyle canlı bir temas halindesiniz. Burada da çok farklı olmadığını düşünüyorum ben. Çünkü bir görüntü yönetmenimiz var. O kameranın başında ve siz ondan aldığınız solukla bir yere varıyorsunuz." ifadelerini kullandı.
"HİKAYESİ SON DERECE BİZDEN BİR FİLM"
Oyuncu Engin Hepileri, senaryoyu alışılagelmişin dışında bulduğunu aktararak, "Hikayesi son derece bizden bir film olacak. İçindeki duygular, özellikle dedeyle torunun arasındaki o müthiş bağ ve anneyle babadan emanet kalan bir çocuğun olayları çözmedeki etkisi, en yakın arkadaşıyla çıktığı yolculuk ve bu yolculukta karşılaştığı zorluklar işleniyor. Ben de o zorluklardan bir tanesiyim." değerlendirmesinde bulundu.
Hazırlık sürecinin çok keyifli geçtiğini vurgulayan Hepileri, "Çok değerli oyuncularla ve değerli bir yönetmenle karşılaştım. İnşallah başarılı oluruz." diye konuştu.
- "UMARIM BU FİLM KENDİ DERTLERİME DE DERMAN OLUR"
Oyuncu Yetkin Dikinciler, her filmde olduğu gibi, bir heyecana ortak olmayı amaçladığını söyleyerek, şunları kaydetti:
"Bu filmde bağ kurmaya, bağlanmaya çalışan insanları anlatmaya çalışıyoruz ki bu dünyada, şu anda gittikçe artan bir dert haline gelmeye başladı. Herkes kendiyle ilgileniyor. Birbiriyle ilgilenen insanların hikayesini anlatıyoruz bu yüzden. Yani dertlere eşlik ettikçe kendi derdimize de derman buluruz. O yüzden çok değerli bir hikaye. Ben burada Fehmi karakteriyle emekli zabıta Vasıf'ın dertlerine eşlik etmeye çalışacağım ama onun derdini çözerken kendi dertlerimi de çözüyor olacağım belki. Bakın burada karakterler için bir şey söyledim aslında. Yetkin için de bir şey söylemiş oluyorum. Her anlattığımız hikayede aslında kendimizi, kendimizdeki bir yönü de keşfediyoruz. Hayatımızın sonuna kadar da bu böyle devam edecek. Umarım bu film kendi dertlerime de derman olur bu anlamda. Çünkü insan tekamül eden, öğrenen, dönüşebilen bir varlık. Şimdi okuduğumuz metni, seyircinin gözünün önüne güzel bir hikaye olarak değiştirip, dönüştürüp tekamül etmiş şekilde koymaya çalışacağız. Umarım istediğimiz gibi olur."
"BENİM İÇİN ÖZEL BİR PROJE"
Gözde Çığacı da filmde Neriman karakterini canlandırdığını dile getirerek, "Hazırlık sürecimiz keyifli geçiyor. Geçen hafta güzel bir kostüm provamız vardı. Kostümleri giyip, saçımızı ve makyajımızı yaptıktan sonra ben kendi kendime galiba şimdi Neriman karakteri yükleniyor dedim." ifadelerini kullandı.
İzleyiciyi komik bir dille anlatılmış dramatik bir hikayenin beklediğinin altını çizen Çğıacı, "Benim için özel bir proje bu çünkü Neriman karakteri beni çok heyecanlandırdı metni okuduğumda. Bu zamana kadar oynadığım karakterlerin biraz dışına çıkan bir figür. O da bana ayrıca bir keyif veriyor tabii ki." değerlendirmesinde bulundu.
Senaryosunu Kamuran Süner ile Ercan Uçar'ın yazdığı aile, komedi, dram türündeki film, emekli zabıta memuru Vasıf'ın, aynı evde yaşadığı torunu Zeynep ile arasındaki kuşak çatışması ve en yakın dostu Fehmi ile serüvenini konu alıyor.
Başrollerinde Bülent Emin Yarar, Yetkin Dikinciler, Ülkü Hilal Çiftçi, Savaş Özdemir, Gözde Çığacı ve Engin Hepileri'nin yer aldığı filmin yapımcılığını Sinehane üstleniyor.
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