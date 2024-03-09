Ünlü şarkıcı Merve Özbey yetim kız çocuklarını okutacak!
Ünlü şarkıcı Merve Özbey, anlamlı bir adım atarak yetim kız çocuklarının eğitimine destek olacak. Özbey, her yaz düzenlediği final konserinin gelirini 10 kız çocuğunun eğitimi için bağışlama kararı aldı.
Ünlü şarkıcı Merve Özbey, sosyal sorumluluk projelerine destek vererek yetim kız çocuklarının eğitimine umut oluyor. Özbey, her yaz düzenlediği final konserinin gelirini 10 kız çocuğuna bağışlayacak.
SABAH'ta yer alan habere göre; Merve Özbey'den anlamlı hareket! Özbey, kız çocuklarının geleceğine destek olmak için harekete geçti. Ünlü şarkıcı, her yaz döneminde vereceği son konserinin gelirini, 10 yetim kız çocuğuna eğitimlerinde kullanmaları için bağışlamaya karar verdi.
Böylece Özbey'in her yıl ağustos ayındaki final konserinin ücreti, eylül ayında eğitim öğrenimlerine başlayacak çocuklara umut olacak. Ünlü şarkıcının, bunu gelenek haline getirip her yıl yapacağı öğrenildi.
MERVE ÖZBEY KİMDİR?
Merve Özbey, 18 Temmuz 1988 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Aslen Erzurumlu olan şarkıcı İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Türk Sanat Müziği eğitimi aldı. Özbey'i ilk keşfeden ise Ebru Gündeş oldu.
Şarkıcı Utku'nun sahne aldığı bir kulüpte vokal yapan Özbey'i dinleyen Gündeş birkaç şarkı daha söylemesini rica ettikten sonra "Vokalim olmak ister misin?" diye sordu. Teklifi kabul eden Özbey, daha sonra Demet Akalın, Bengü, Özcan Deniz, Ferman Toprak, Utku ve Yaşar İpek gibi isimlere vokallik yaptı.
MERVE ÖZBEY ALBÜMLERİ VE SİNGLE'LARI
Demet Akalın'ın albüm lansmanında solo performans sergilerken Erdem Kınay'la tanıştı. Kınay, proje albüm yapacağını söyledi ve Özbey'e demo kaydı yaptı. 2012 yılında Kınay'ın çıkardığı Proje albümünde "Duman" şarkısına eşlik etti.
Şarkı büyük kitlelere ulaşarak, Özbey'in ilk kez duyulmasını sağladı. 2013 yılında Kınay'ın ikinci albümü olan Proje 2'de "Helal Ettim" şarkısını seslendirdi. Kınay ile yaptığı şarkılar ses getirince solo albüm yapmaya karar verildi.
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