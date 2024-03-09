Ünlü şarkıcı Merve Özbey yetim kız çocuklarını okutacak!

MERVE ÖZBEY KİMDİR?

Merve Özbey, 18 Temmuz 1988 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Aslen Erzurumlu olan şarkıcı İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Türk Sanat Müziği eğitimi aldı. Özbey'i ilk keşfeden ise Ebru Gündeş oldu.

Şarkıcı Utku'nun sahne aldığı bir kulüpte vokal yapan Özbey'i dinleyen Gündeş birkaç şarkı daha söylemesini rica ettikten sonra "Vokalim olmak ister misin?" diye sordu. Teklifi kabul eden Özbey, daha sonra Demet Akalın, Bengü, Özcan Deniz, Ferman Toprak, Utku ve Yaşar İpek gibi isimlere vokallik yaptı.