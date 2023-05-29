"Fatih Sultan Mehmet: Yeni Çağ oyuncuları kim, konusu ne? Fatih Sultan Mehmet: Yeni Çağ filmi kaç yılında, nerede çekildi?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Fatih Sultan Mehmet Yeni Çağ filmi 29 Mayıs akşamı televizyonda ilk kez yayınlanacak. Başrollerinde Can Sipahi, Emin Gürsoy ve Bülent Alkış'ın yer aldığı film 29 Mayıs 1453 İstanbul Fethi'nin yıldönümüne özel olarak yayınlanacak. Peki, Fatih Sultan Mehmet: Yeni Çağ oyuncuları kim, konusu ne? Fatih Sultan Mehmet: Yeni Çağ filmi kaç yılında, nerede çekildi?