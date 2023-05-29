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Fatih Sultan Mehmet: Yeni Çağ oyuncuları kim, konusu ne? Fatih Sultan Mehmet: Yeni Çağ filmi kaç yılında, nerede çekildi?

MAGAZİN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 29.05.2023
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Fatih Sultan Mehmet: Yeni Çağ oyuncuları kim, konusu ne? Fatih Sultan Mehmet: Yeni Çağ filmi kaç yılında, nerede çekildi?

"Fatih Sultan Mehmet: Yeni Çağ oyuncuları kim, konusu ne?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Fatih Sultan Mehmet: Yeni Çağ filmi bu akşam ATV ekranlarında yer alacak. 29 Mayıs günü İstanbul'un Fethi olması sebebiyle bazı televizyon kanallarında fetih konularını işleyen filmler yer aldı. Peki, Fatih Sultan Mehmet: Yeni Çağ oyuncuları kim, konusu ne? Fatih Sultan Mehmet: Yeni Çağ filmi kaç yılında, nerede çekildi?

"Fatih Sultan Mehmet: Yeni Çağ oyuncuları kim, konusu ne? Fatih Sultan Mehmet: Yeni Çağ filmi kaç yılında, nerede çekildi?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Fatih Sultan Mehmet Yeni Çağ filmi 29 Mayıs akşamı televizyonda ilk kez yayınlanacak. Başrollerinde Can Sipahi, Emin Gürsoy ve Bülent Alkış'ın yer aldığı film 29 Mayıs 1453 İstanbul Fethi'nin yıldönümüne özel olarak yayınlanacak. Peki, Fatih Sultan Mehmet: Yeni Çağ oyuncuları kim, konusu ne? Fatih Sultan Mehmet: Yeni Çağ filmi kaç yılında, nerede çekildi?

FATİH SULTAN MEHMET YENİ ÇAĞ FİLMİ KONUSU

Fatih Sultan Mehmet Yeni Çağ filminde İstanbul'un fethi bir satranç masasında ele alınıyor. Aşık Paşazade, fethi Fatih'in torunlarına anlatıyor ve hikaye görselleştiriliyor. İstanbul'un fethini izleyeceğimiz film, aynı zamanda Fatih'in zekasına, bilgisine, entelektüel kişiliğine ve şairliğine odaklanıyor.

FATİH SULTAN MEHMET YENİ ÇAĞ FİLMİ OYUNCULARI

Can Sipahi

Emin Gürsoy

Bülent Alkış

FATİH SULTAN MEHMET YENİ ÇAĞ FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Fatih Sultan Mehmet Yeni Çağ filminin yapım yılı 2023'tür.

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