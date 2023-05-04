Sefo ve Melisa Döngel'in ilişkisi yılan hikayesine döndü: "Bilemedim..."





ANLAMSIZ TEPKİ!

Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreira ile bir dönem aşk yaşadığı iddia edilen Devrim Özkan, geçtiğimiz gün bir davete katıldı. Güzel oyuncu, Torreira ile gelen sorular karşısında oldukça sinirlendi. Gazetecilerin aşk ve ayrılık soruları konusunda anlamsızca tepkiler veren Özkan, hızlı adımlarla röportaj alanını terk etti.





EVLİLİK YAKIN!

Hilal Altınbilek, sosyal medyada aşka geldi. Sürpriz bir paylaşıma imza atan güzel oyuncu, bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Mehmet Can Uzun ile romantik bir karesini takipçileriyle paylaştı. Geçtiğimiz günlerde de "Aile kurmak istiyorum" diyen 32 yaşındaki Altınbilek'in bu hamlesi, "Evlilik yakın" yorumları yaptırdı.