04 Mayıs 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Magazin Haberleri Sefo ve Melisa Döngel'in ilişkisi yılan hikayesine döndü: "Bilemedim..."

Sefo ve Melisa Döngel'in ilişkisi yılan hikayesine döndü: "Bilemedim..."

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 04.05.2023
ABONE OL
Sefo ve Melisa Döngel’in ilişkisi yılan hikayesine döndü: Bilemedim...

Melisa Döngel ile ilişkisi yılan hikayesine dönen Sefo, önceki gün pembe aracıyla Bebek’teydi. Döngel ile sorulan soruları geçiştiren ünlü rapçi, “İlişkiyi beceremiyorum” dedi.

Melisa Döngel ile bir dargın bir barışık aşk yaşayan Sefo, geçtiğimiz gün Bebek'te pembe arabasıyla dikkat çekti. Sefo, "Melisa Hanım ile birliktelik var mı, yok mu?" sorusuna, "Bilemedim ben şimdi" diyerek gülümsedi.

Ünlü rapçi, ekledi: "İlişki konularında iyi değilim ve beceremiyorum. Açıklama konularında da pek iyi değilim." Sefo, gazetecilerin "O zaman ayrıldınız?" sözlerine ise "Teşekkür ederim, çok sağ olun" diyerek akılları karıştırdı.



BOYNUNA SİMİT TAKTI
Sosyal medyayı aktif kullanan güzel oyuncu Serenay Sarıkaya, yaptığı paylaşımla takipçilerini güldürdü. Boynuna geçirdiği simitle poz veren Sarıkaya, bu eğlenceli kareyi, "Prodüksiyona simit seviyorum demişimdir" notuyla paylaştı.

ORTALIK 'ALEV ALEV'
Feridun Düzağaç'ın şarkıları bambaşka yorumlarla "Coverbank" albümünde müzikseverler ile buluşacak. Bu çok özel albümün ilk şarkısı ise Teoman yorumuyla yayınlanacak. Teoman bu çok özel albüm için Düzağaç'ın klasikleşen şarkısı "Alev Alev"i yorumladı.



ANLAMSIZ TEPKİ!
Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreira ile bir dönem aşk yaşadığı iddia edilen Devrim Özkan, geçtiğimiz gün bir davete katıldı. Güzel oyuncu, Torreira ile gelen sorular karşısında oldukça sinirlendi. Gazetecilerin aşk ve ayrılık soruları konusunda anlamsızca tepkiler veren Özkan, hızlı adımlarla röportaj alanını terk etti.



EVLİLİK YAKIN!
Hilal Altınbilek, sosyal medyada aşka geldi. Sürpriz bir paylaşıma imza atan güzel oyuncu, bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Mehmet Can Uzun ile romantik bir karesini takipçileriyle paylaştı. Geçtiğimiz günlerde de "Aile kurmak istiyorum" diyen 32 yaşındaki Altınbilek'in bu hamlesi, "Evlilik yakın" yorumları yaptırdı.



BU TARZ ZEYNEP
Popçu Zeynep Bastık, önceki gün bir AVM'de görüntülendi. Tek başına alışverişe çıkan güzel şarkıcı farklı tarzıyla dikkat çekti. Zeynep Bastık'a sevenleri de yoğun ilgi gösterirken ünlü popçu, yanına gelen hayranlarıyla bol bol fotoğraf çektirdi.

ÇİÇEK AÇTILAR
Seda Bakan, güzel havayı fırsat bilip kendisini minik kızıyla bahçeye attı. Kızı Ela ile çimlerin üzerinde güneş keyfi yapan ünlü oyuncu, sosyal medyadan da bu anlarını paylaştı. Seda Bakan, bu karesine de "Çiçek açtık" notu düştü.



EBEVEYN POZU
Kızlarına kavuşmak için gün sayan Nazlı ile Hacı Sabancı'nın heyecanı dorukta. Bayramı İtalya'da geçiren sosyetik çift, önceki gün böyle selfie çekti. Nazlı Hanım'a da takipçilerinden "Annelik şimdiden yaramış" yorumu yağdı.



SAHADA GÜNEŞ AÇTI
Şarkıcı Güneş, ikinci albüm yolculuğuna çıktığı şarkısı "Yolum Açık" ile Barcelona'nın Spotify Camp Nou Stadyumu'nda sahaya indi. 30 Nisan'da Barcelona ve Real Betis arasında oynanan La Liga futbol maçında Güneş'in yeni şarkısı "Yolum Açık", saha kenarındaki LED panolarda maç boyunca yer aldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA