HaberlerMagazin Haberleri2012'de ABD'de internet sitelerinde kullanılan çalınmış dört haneli yaklaşık 3,4 milyon şifre incelenerek yapılan bir araştırmaya göre, en çok kullanılan şifre 1234 iken, en az kullanılan şifre hangisidir?
2012'de ABD'de internet sitelerinde kullanılan çalınmış dört haneli yaklaşık 3,4 milyon şifre incelenerek yapılan bir araştırmaya göre, en çok kullanılan şifre 1234 iken, en az kullanılan şifre hangisidir?
Giriş Tarihi:
16.04.2023
Güncelleme Tarihi: 16.04.2023
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ATV ekranlarının sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de her hafta birbirinden heyecanlı anlar yaşanıyor. Kim Milyoner Olmak İster’in yeni bölümü izleyicileri yine ekran başına kilitledi ve sorulan sorular arama motorlarında araştırılmaya başlandı.