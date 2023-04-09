Düğüne sayılı günler kalmıştı! Eda Ece ve Buğrahan Tuncer'in hareketi kafaları karıştırdı
Birçok kez ayrılıp barışan ve sonra evlenmeye karar veren Eda Ece ve Buğrahan Tuncer çiftinin ilişkisinde bir kez daha çatlaklar oluştu. Ece’nin, “Yeniden sev” paylaşımı yapıp hemen saniyeler sonrasında silmesi kafaları karıştırdı.
Basketbolcu Buğrahan Tuncer ve Eda Ece birçok kez ayrılmasına rağmen yine aşk üstün gelmiş ve barışmışlardı.
Ünlü çift, geçtiğimiz ay evlenmeye karar vermişti. 20 Haziran'da İstanbul'un en güzide otellerinden birinde dünyaevine girmeyi planlayan çifte yine nazar değdi.
KAFA KARIŞTIRDI!
Evlilik yoluna giren Eda Ece, geçtiğimiz gün yaptığı paylaşımla yine herkesi şaşırtmayı başardı.
Tam her şey yolunda giderken, güzel oyuncu Instagram hesabından "Yeni yeni yeni yeniden sev" paylaşımı yapınca kafaları karıştırdı.
Yaptığı paylaşımı saniyeler içinde silmesi de soru işaretlerini beraberinde getirdi.
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