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Ebru Şallı'nın eşi Uğur Akkuş'un boşanma sessizliği

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 07.04.2023
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Ebru Şallı’nın eşi Uğur Akkuş’un boşanma sessizliği

Uğur Akkuş eşi Ebru Şallı’nın evliliği pamuk ipliğine bağlı şekilde ilerliyor. Ünlü manken Ebru Şallı ile evliliğinde kriz yaşayan ve boşanma haberleriyle gündemden düşmeyen iş insanı Uğur Akkuş, geçtiğimiz gün Nişantaşı'nda boy gösterdi. Akkuş, muhabirlerin ayrılık soruları karşısında tek kelime etmedi.

Ünlü manken Ebru Şallı ile evliliğinde kriz yaşayan ve boşanma haberleriyle gündemden düşmeyen iş insanı Uğur Akkuş, geçtiğimiz gün Nişantaşı'nda boy gösterdi.

Sosyal medyada Şallı ile aralarında hiçbir problem olmadığını belirten ve sadece her evlilikte olabilecek küçük sıkıntılar yaşadıklarını dile getiren Akkuş, muhabirlerin ayrılık soruları karşısında tek kelime etmedi.

Sessizliğe gömülen iş insanı Akkuş, valeden milyonluk aracını alarak hızla uzaklaştı.

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