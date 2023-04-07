Ebru Şallı'nın eşi Uğur Akkuş'un boşanma sessizliği
Uğur Akkuş eşi Ebru Şallı’nın evliliği pamuk ipliğine bağlı şekilde ilerliyor. Ünlü manken Ebru Şallı ile evliliğinde kriz yaşayan ve boşanma haberleriyle gündemden düşmeyen iş insanı Uğur Akkuş, geçtiğimiz gün Nişantaşı'nda boy gösterdi. Akkuş, muhabirlerin ayrılık soruları karşısında tek kelime etmedi.
Ünlü manken Ebru Şallı ile evliliğinde kriz yaşayan ve boşanma haberleriyle gündemden düşmeyen iş insanı Uğur Akkuş, geçtiğimiz gün Nişantaşı'nda boy gösterdi.
Sosyal medyada Şallı ile aralarında hiçbir problem olmadığını belirten ve sadece her evlilikte olabilecek küçük sıkıntılar yaşadıklarını dile getiren Akkuş, muhabirlerin ayrılık soruları karşısında tek kelime etmedi.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 6 Nisan reyting sonuçları açıklandı mı? Dün hangi dizi-program birinci oldu? 📺
- EYT'liye Güneş gibi doğacak formül! Enflasyon farkına +90, cezaya -25 indirim! Bağkur'luya '7440' yapılandırma... 48 ay vade! GSS, prim borcu...
- AK Parti milletvekilli adayları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 28. Dönem AK Parti milletvekili aday listesi il il kimler var? İstanbul, Ankara...
- TOKİ Avrupa Yakası SONUÇLARI TAM LİSTE | TOKİ Başakşehir, Esenler NİHAİ ve YEDEK kura sonuç | 2+1, 3+1 daire...
- Gülben Ergen hastaneye mi kaldırıldı, sağlık durumu nasıl? Gülben Ergen kimdir, kaç yaşında, aslen nereli, kaç çocuğu var?
- İbn-i Sina'dan asırlık tavsiyeler | Bu besinleri tüketirseniz zımba gibi olursunuz! İşte altın değerinde reçete...
- TOKİ Arnavutköy kura sonuçları isim listesi PDF 2023 | 2+1, 3+1 TOKİ İstanbul sonuç sorgulama ekranı! Engelli, 65 yaş, şehit ve gazi yakınları...
- Nakdi olanın TOKİ beklemesine lüzum kalmadı! Halkbank Büyükşehirde 16.980 TL peşinatla müstakil ev satıyor!
- 2023 ALES/1 sınav yerleri açıklandı! ÖSYM AİS ile 2023 ALES sınav giriş belgesi sorgulama ekranı
- Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes hangi kanalda canlı yayınlanacak?
- Devlet Destekli Evlilik Kredisi Başvuru | 3 yıl geri ödemesiz trink 250 bin TL hesapta! 10 yıl vade, düşük faiz fırsatı kaçmaz! Mobilya, beyaz eşya, çeyiz...
- Öğrencilere bayram müjdesi geldi! "2.000 TL ikramiye verilecek" Öğrencilere bayram ikramiyesi, harçlığı verilecek mi? Lisans, önlisans, AÖF...