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1984 Los Angeles Olimpiyatları'nda kazandığı 4 altın madalyadan birini , kanserden ölen babasıyla gömen ve annesine, "Merak etme, başka bir tane daha kazanacağım" deyip 5 altın madalya daha kazanan atlet kimdir?

MAGAZİN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 02.04.2023 Güncelleme Tarihi: 02.04.2023
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1984 Los Angeles Olimpiyatları’nda kazandığı 4 altın madalyadan birini , kanserden ölen babasıyla gömen ve annesine, Merak etme, başka bir tane daha kazanacağım deyip 5 altın madalya daha kazanan atlet kimdir?

ATV ekranlarının sevilen yarışma programı “Kim Milyoner Olmak İster?” 2 Nisan 2023 Pazar günü Kenan İmirzalıoğlu sunuculuğunda yayınlandı. Sevilen yarışmada bu akşam sorulan 1984 Los Angeles Olimpiyatları'nda kazandığı 4 altın madalyadan birini , kanserden ölen babasıyla gömen ve annesine, "Merak etme, başka bir tane daha kazanacağım" deyip 5 altın madalya daha kazanan atlet kimdir? sorusunun yanıtı merak ediliyor.

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