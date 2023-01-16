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Kaya Çilingiroğlu'ndan Hülya Avşar'a teşekkür

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 16.01.2023
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Kaya Çilingiroğlu’ndan Hülya Avşar’a teşekkür

Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu'nun kızı Zehra Çilingiroğlu dün 25 yaşına girdi. Kızının ‘terbiyeli’ oluşundan gurur duyduğunu söyleyen Çilingiroğlu, "Annesine teşekkür ediyorum, harika bir iş çıkardı" ifadelerini kullandı.

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