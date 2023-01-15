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Survivor 2023 1. Bölüm CANLI yayın izle! 15 Ocak Pazar Survivor TV8 canlı yayın izle!

MAGAZİN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 15.01.2023
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Survivor 2023 1. Bölüm CANLI yayın izle! 15 Ocak Pazar Survivor TV8 canlı yayın izle!

Survivor 2023 yeni sezonu bu akşam yayın hayatına merhaba diyecek. Formatı bu sene Ünlülüler-Gönüllüler-Fenomenler konseptinde olacak yarışmanın ayrıntılarını öğrenmek için araştırmalar yapıyor. İşte, 15 Ocak Pazar Survivor TV8 canlı yayın izlemek için detaylar...

15 Ocak Pazar Survivor TV8 canlı yayın izlemek için detaylar araştırılan konular arasında yer alıyor. Survivor 2023 kadrosu geçtiğimiz günlerde Acun Ilıcalı tarafından açıklanmıştı. Heyecanla beklenen yarışma için 1. bölüm izleyicilerle buluştu. İşte, Survivor 2023 1. Bölüm CANLI yayın izlemek için detaylar...

SURVİVOR NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Survivor bu akşam başlıyor. 2023 kadrosunun yer aldığı program saat 20:00'da ekrana gelecek. Program başlar başlamaz aşağıdaki link üzerinden canlı yayına ulaşabilirsiniz.

https://www.tv8.com.tr/canli-yayin

SURVIVOR 2023 KADROSU

ÜNLÜLER

Seçkin Piriler, Zeynep Alkan, Aysu Keskin, Cansu Tuman, Yusuf Güney, Barış Telli, Murat Eken, Berdan Mardini, Ümir Erdim

GÖNÜLLÜLER

Aziz, Gizem Avcı, Aleyna, Asena, Osman Can, Özgür, Tunga, Walison, Kardelen

FENOMENLER

Alper Rende, Buse Plan, Halil İbrahim Göker, Elanur, Chaby Han, Kürşat Juan

2023 FORMATI HAKKINDA

Acun Ilıcalı, geçtiğimiz haftalarda yayınladığı tanıtım videolarından birinde format hakkında konuşmuştu. Ilıcalı, "Survivor 2023'e hazır mısınız? Bu seneki sloganımız şu: Survivor akıl oyunları! Ada yaşamı ya da performansın dışında aklın da ön planda olduğu yeni bir Survivor geliyor. Yaşım var, hafif kilom var, çok yüzemem, çok koşamam demeyin, belki de pratik zekanız size oyunları kazandıracak." ifadelerini kullanmıştı.

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