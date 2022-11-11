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Yalı Çapkını 8. bölümüyle ortalığı kasıp kavurdu! Ferit ve Seyran zorlu mücadelede! Suna'nın yaptıkları başına patladı...

MAGAZİN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 14.11.2022 Güncelleme Tarihi: 14.11.2022
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Yalı Çapkını 8. bölümüyle ortalığı kasıp kavurdu! Ferit ve Seyran zorlu mücadelede! Suna’nın yaptıkları başına patladı...

Yalı Çapkını 8. bölüm full izlemek için detaylar araştırılan konular arasında yer alıyor. Star TV ekranlarının heyecanla takip edilen dizisi Yalı Çapkını, yeni bölümüyle ekranlara gelecek. Başrollerinde; Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı dizi Cuma akşamı yayınlanıyor. Yeni bölümde; Ferit gece Suna'nın kendisini öptüğünü Seyran'a söyleyince Seyran çok sinirlenir ve Ferit suçsuz olduğunu söylese de ona inanmaz ve onu suçlar. İşte, 11 Kasım Yalı Çapkını son bölüm full HD tek parça izlemek için detaylar haberimizde...

11 Kasım Yalı Çapkını son bölüm full HD tek parça izlemek için detaylar araştırılan konular arasında yer alıyor. Yalı Çapkını bu akşam yeni bölümüyle izleyenlerin karşısına çıkacak. Dizinin 7. bölüm özetinde; Seyran, Suna, Ferit ve Fuat dörtlüsü akşam eğlenmeye çıkmış ve sarhoş olan Suna, kardeşinin kocası Ferit'i öpmüştü. Peki, Yalı Çapkını 8. bölüm full izlemek için detaylar haberimizde...

YALI ÇAPKINI 8. BÖLÜM ÖZETİ

Ferit gece Suna'nın kendisini öptüğünü Seyran'a söyleyince Seyran çok sinirlenir ve Ferit suçsuz olduğunu söylese de ona inanmaz ve onu suçlar.

Seyran; annesinin hasta olduğunu öğrenince soluğu onun yanında alır ve gece annesinin yanında kalır.

Ferit ise durumdan istifade Pelin ile dışarı çıkar.

11 KASIM YALI ÇAPKINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Seyran, Suna'ya Ferit'i öpmesiyle ilgili hesap sorarken olan biteni duyan Kazım deliye döner ve Suna için yeni planını uygulamaya koyar.

Yapımını OGM Pictures'ın üstlendiği, hikayesi Gülseren Budayıcıoğlu'na ait olan Yalı Çapkını'nda; Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor başrolde yer alırken; Şerif Sezer, Gülçin Şantırcıoğlu, Emre Altuğ, Gözde Kansu, Ersin Arıcı, Beril Pozam, Doğukan Polat, İrem Altuğ, Öznur Serçeler, Hülya Duyar, Diren Polatoğulları, Sezin Bozacı, Yiğit Tuncay, Buçe Buse Kahraman, Cansu Fırıncı, Selen Özbayrak, Umut Gezer gibi isimler de oyuncu kadrosunda yer alıyor.

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