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Kaan Boşnak’ın eşinin ardından yasak aşkından şok suçlama: “İstismar edip dövdü”

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Giriş Tarihi: 13.09.2022 Güncelleme Tarihi: 13.09.2022
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Kaan Boşnak’ın eşinin ardından yasak aşkından şok suçlama: “İstismar edip dövdü”

Yüzyüzeyken Konuşuruz grubunun solisti Kaan Boşnak hakkında eşi Başak Ceylan Torun’un ardından sevgilisi de şok suçlamalarda bulundu. Rockçının yasak ilişki yaşadığı sevgilisi Y. E.’de iddialara destek verdi. Kaan Boşnak tarafından psikolojik ve fiziksel şiddete uğradığını beliren Y.E., “Artık hayatımı kontrol edemeyecek” dedi.

Ünlü rockçı Kaan Boşnak eşinden sonra sevgilisinin de hedefi oldu. Boşnak'ın iki yıllık eşi Başak Ceylan Torun'un "Hem ihanete uğradım, hem de şiddete maruz kaldım" iddialarının ardından sevgilisi de şok suçlamalarda bulundu.

GİZLİ AŞKI ORTAYA ÇIKTI

Kaan Boşnak ile yasak aşk yaşayan Y.E., şu iddiaları sıraladı:

"ARTIK KONTROL EDEMEYECEK"

"Yaşattığı psikolojik ve fiziksel istismar ve şiddet sonrası ilişkimiz sona erdi. Benim binde birimi bile hak etmedi. Bundan sonra hayatımı kontrol edemeyecek!"

Hakkında ağır suçlamalar bulunan Boşnak ise sessizliğini koruyor.

GRUP ÜYELERİNDEN TEHDİT

Başak Ceylan Torun'un, ünlü rockçı hakkındaki iddiaları sosyal medyada gündem oldu. Yüzlerce kadın, Torun'a sahip çıkıp şarkıcıyı yerden yere vurdu.

Ancak mağdur kadına sahip çıkan bazı takipçiler, destek verdikleri için Yüzyüzeyken Konuşuruz grubu üyelerinden tehdit mesajları aldıklarını açıkladı.

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