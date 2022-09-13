Kaan Boşnak’ın eşinin ardından yasak aşkından şok suçlama: “İstismar edip dövdü”

Ünlü rockçı Kaan Boşnak eşinden sonra sevgilisinin de hedefi oldu. Boşnak'ın iki yıllık eşi Başak Ceylan Torun'un "Hem ihanete uğradım, hem de şiddete maruz kaldım" iddialarının ardından sevgilisi de şok suçlamalarda bulundu.