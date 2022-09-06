Oyuncu Kemal Başar’dan sanat dünyasını sarsacak ifşa! “Faşizanlıkları tiyatroyu bitirdi”

Başar'ın memuriyet anılarını aktardığı kitabını sanki karşımda anlatıyormuş gibi zaman zaman kahkahalar atarak okuduğumu itiraf etmeliyim. Hem kendi özeleştirisini hem de tiyatroya dair tespitlerini öyle akıcı kaleme almış ki, bir günde bitirdim.