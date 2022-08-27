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Fatma Topbaş evleniyor! Müjdeli haberi bakın nasıl duyurdu

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 27.08.2022
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Fatma Topbaş evleniyor! Müjdeli haberi bakın nasıl duyurdu

Yeni bir tiyatro oyunu için çalışmalara başlayan Fatma Topbaş, müjdeli haberi duyurdu. Güzel oyuncu, önceki gün alışveriş turunda objektiflere yansıdı.

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